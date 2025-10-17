Speciale TG4 “Diario del Giorno”, Sabrina Scampini segue in diretta i funerali di Stato: quando inizia la trasmissione

La televisione italiana cambia per stringersi attorno alle famiglie e ai cari dei tre Carabinieri morti nell’esplosione dello scorso 14 ottobre a Castel D’Azzano nel Veronese. Le istituzioni hanno mostrato vicinanza alle famiglie dei tre uomini. Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello saranno accompagnati nel loro prematuro ultimo viaggio da tutto il Paese.

I funerali di Stato sono previsti nel primo pomeriggio, intorno alle 16.00, la funzione sarà trasmessa in diretta. Sia Rai che Mediaset stanno modificando il proprio palinsesto per dare priorità al ferale evento. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova è prevista anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le più alte cariche dello Stato hanno risposto presente per dare l’ultimo saluto ai tre rappresentanti dell’Arma.

I funerali di Stato su Rete4

Rete4, nello specifico, propone uno speciale TG4 “Diario del Giorno” per seguire la manifestazione. Sabrina Scampini porterà gli ascoltatori al centro dell’evento con collegamenti da Padova e approfondimenti in tempo reale. L’esplosione del casolare a Castel D’Azzano ha sconvolto non solo la cittadinanza presente nel Veronese, ma l’Italia intera. Di questo e molto altro si parlerà all’interno dello speciale Mediaset che comincia alle 15.40 per terminare alle 18.55.

Un vero e proprio focus sulla giornata di dolore che le famiglie dei Carabinieri coinvolti stanno vivendo, senza dimenticare l’importanza del tributo e del ricordo di quelli che verranno considerati ulteriormente dei riferimenti per l’Arma dei Carabinieri. Periti mentre cercavano di adempiere al proprio dovere. Non mancheranno riconoscimenti e onorificenze in tal senso, che non cancellano il dolore dei cari ma almeno ricordano a tutti l’importanza di chi – con attaccamento al lavoro e passione – antepone l’incolumità collettiva alla propria.

“Diario del Giorno”: lo speciale dedicato

Rete4 sarà un occhio garbato e mai invadente nell’ultimo viaggio di tre persone che hanno reso onore al proprio Paese fino all’ultimo giorno. Un epilogo amaro, ma anche denso di significato perchè quando un Carabiniere sceglie di intraprendere un percorso lo fa essendo cosciente dei rischi che potrebbe correre. Anche se la speranza è quella di non doverli incontrare mai. Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello saranno un esempio (più di quanto già non lo fossero) anche grazie alla risonanza educata che lo Stato e la televisione hanno scelto di dare al loro trapasso.