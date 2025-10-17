Rai, rivoluzione nel palinsesto di oggi, 17 ottobre 2025: Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta cambiano orario

La Rai cambia tutto. I vertici di Viale Mazzini si trovano costretti a rimescolare le carte del palinsesto in vigore, la ragione è istituzionale: oggi sono previsti i funerali di Stato di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. I tre Carabinieri che hanno perso la vita nell’esplosione di Castel D’Azzano, nel Veronese, il 14 ottobre scorso. Quindi la televisione pubblica trasmetterà il ferale evento per dare il giusto tributo e cordoglio ai rappresentanti dell’Arma.

Una scelta doverosa che, però, include anche la possibilità di cambiare alcune pedine fondamentali. Questo include alcuni dei programmi più seguiti della rete. Nello specifico viene anticipata la messa in onda de Il Paradiso delle Signore, mentre Vita in Diretta con Alberto Matano slitta di circa tre quarti d’ora.

Rai, rivoluzione al palinsesto

Il palinsesto aggiornato potrebbe spiazzare gli utenti, comunicazioni di sorta sono state date con congruo anticipo anche dall’ufficio stampa di Viale Mazzini. Altrimenti è possibile seguire i cambiamenti su RaiPlay, dove sono disponibili anche i programmi cult della tv di Stato, oltre alla trasmissione dei funerali istituzionali. I quali saranno visibili anche in televisione. Lo streaming, comunque, resta la principale alternativa al piccolo schermo.

I funerali di Stato verranno trasmessi sulla rete ammiraglia della Rai a partire dalle 15.45, con un’edizione speciale del TG1 che accompagnerà la funzione. Il ricordo dei tre uomini dell’Arma, che hanno perso la vita a Castel D’Azzano lo scorso 15 ottobre, è ancora vivo. Così come il dramma che hanno vissuto. La Rai, nello specifico, si unisce al cordoglio unanime dell’intera nazione. Nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, è prevista anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I nuovi orari di programmazione

Il palinsesto di Raiuno, pertanto, subirà importanti variazioni. Il Paradiso delle Signore andrà in onda alle 15.00. La Volta Buona, proprio per questo cambiamento, andrà in onda – eccezionalmente – solo per 55 minuti rinunciando di fatto alla seconda ora di trasmissione. Vita in Diretta, invece, slitta in avanti di 45 minuti. Il programma sarà, quindi, trasmesso a partire dalle 17.45. Il palinsesto tornerà alla normalità a partire dalle 18.45 con la messa in onda del game show di Pino Insegno Reazione a Catena. Grandi manovre alla Rai, ma la giornata particolare – tra ricordo, dispiacere e forti emozioni – lo impone.