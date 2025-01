Questa sera, in seconda serata su Rai 1, andrà in onda uno speciale dedicato alla cinquantesima edizione del Premio Tenco.

Speciale Premio Tenco 2024: in onda su Rai 1 in seconda serata, il 2 gennaio 2025

Questa sera, su Rai 1, in seconda serata (alle ore 23:30), andrà in onda uno speciale dedicato all’edizione 2024 del Premio Tenco, uno dei più importanti riconoscimenti musicali italiani che, nell’anno appena trascorso, ha festeggiato la cinquantesima edizione.

Durante lo speciale, che sarà condotto dall’attore Francesco Centorame, verranno proposti i momenti più importanti della rassegna tra i quali le esibizioni degli artisti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 17 e il 19 ottobre 2024.

Il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco agli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore, in quest’edizione 2024 dedicata al giornalista Massimo Cotto (scomparso lo scorso 2 agosto), è stato assegnato a Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi. Il fondatore del gruppo rock russo DDT, Jurij Ševčuk, invece, ha ritirato il Premio Tenco assegnato nel 2022.

Sul palco dell’Ariston, si sono esibiti anche i vincitori delle Targhe Tenco 2024 che, invece, sono assegnate da una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori. In questo caso, è impossibile non soffermarsi su Paolo Benvegnù, vincitore della targa per il Migliore album in assoluto, grazie a È inutile parlare d’amore, scomparso lo 31 dicembre (il giorno prima, lunedì 30, Benvegnù era apparso su Rai 3 a Via dei Matti n. 0, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni tornato in onda da due settimane).

Le altre opere vincitrici delle Targhe sono La Mia Terra di Diodato (Migliore canzone singola), Hasta Siempre Mercedes di Simona Molinari (Migliore album di interprete), Assamanù di Setak (Migliore album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia), Curami l’anima di Elisa Ridolfi (Migliore album opera prima) e Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano, prodotto da Alberto Zeppieri (Migliore album a progetto).

Inoltre, in quest’edizione, sono stati assegnati il Premio Tenco all’Operatore Culturale a Caterina Caselli e il Premio Yorum (riconoscimento istituito in collaborazione con Amnesty International Italia) al rapper iraniano Toomaj Salehi, di recente rilasciato dopo aver scontato oltre un anno di carcere e aver rischiato l’impiccagione.

Per il secondo anno, inoltre, è stato consegnato anche il Premio SIAE, assegnato a Ivan Graziani e ritirato dai figli Filippo e Tommaso, che, per l’occasione, si sono anche esibiti.

Il premio I Suoni della Canzone, invece, è stato assegnato a Tullio De Piscopo.

Gli altri ospiti di quest’edizione sono stati Simone Cristicchi & Amara, Wayne Scott, Michele Staino con Fabrizio Mocata e Gianni Coscia, Tosca e Tricarico.

Premio Tenco 2024 è una produzione iCompany in collaborazione con Club Tenco, realizzata da Club Tenco e iCompany con la collaborazione di Direzione intrattenimento Prime Time Rai, Rai 1, RaiPlay e Rai Radio 1. La regia è a cura di Cristiano D’Alisera.