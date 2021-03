Special Guest, il canale DeAKids intervista i cantanti di Sanremo 2021!

Sanremo sbarca anche su DeAKids. Da venerdì 5 marzo, e per tutto il weekend, i cantanti sanremesi più amati dai ragazzi si racconteranno alle telecamere del programma “Special Guest“, in onda sul canale 601 di Sky. Insomma, i beniamini degli adolescenti si racconteranno a ruota libera tra musica, passioni, rapporto con i fan e aneddoti divertenti, senza tralasciare i segreti del Festival della canzone italiana.

“Special Guest” è diventato un appuntamento fisso per i giovani telespettatori del canale DeAKids. Ormai in onda da qualche anno, il programma ospita – e intervista – i personaggi più amati dai ragazzi. Nel corso del tempo sono passati da qui Gaia, Annalisa, Michele Bravi, Federico Cesari, Diletta Leotta, Boomdabash (solo per citarne alcuni).

Finita l’abbuffata sanremese, poi, da lunedì 8 marzo il programma tornerà al consueto appuntamento del venerdì sera alle 22. Inoltre, novità, debutterà nella fascia mattutina: tutte le matine alle ore 9.00. Tutte le interviste di “Special Guest” sono disponibili anche sul sito ufficiale del canale www.deakids.it.