Arriva questa sera su Rai3 un omaggio a Lelio Luttazzi, a poche settimane dal centenario della sua nascita. Andrà, infatti, in onda dalle 21:25 Souvenir d’Italie, un docu-film di Giorgio Verdelli in cui si tenterà per la prima volta di raccontare chi è stato realmente Lelio Luttazzi.

“Portatore sano di smoking” lo ha definito Enrico Vaime, con una definizione che racchiude molto della poliedricità dell’artista: showman riluttante, compositore minuzioso, capo orchestra sornione, cantante per caso e pianista per vocazione, attore, scrittore e regista con la missione dello swing.

A scandire il ritmo della narrazione in Souvenir d’Italie, intitolato proprio come una delle sue canzoni di fama internazionale, sarà Francesco Montanari, che, indossando lo smoking sopracitato nella definizione di Vaime, guiderà da una parte il racconto d’epoca, col fascino di musica e show televisivi scolpiti nella nostra memoria e, dall’altro, la storia del clamoroso errore giudiziario subito da Luttazzi nel giugno del 1970.

Interverranno nel docufilm Stefano Bollani, Bobby Solo, Drusilla Foer, Simona Molinari, Remo Anzovino, Giovanna Famulari, Lorenzo Hengeller e Rossana Casale. La narrazione si completa con le testimonianze, tra gli altri, di Fabio Fazio, Pupi Avati, Riccardo Rossi, Massimiliano Pani, Camilla Baresani, della figlia Donatella Luttazzi e di Fiorello, grande fan di Luttazzi e fautore del suo grande ritorno in televisione dopo 25 anni di assenza in seguito allo scandalo giudiziario che, erroneamente, lo travolse. Ad arricchire Souvenir d’Italie la testimonianza esclusiva della moglie, Rossana Luttazzi, che ha messo a disposizione il materiale della fondazione e quello dell’archivio privato.

A firmare l’intero prodotto è Giorgio Verdelli, già autore e regista di Mia Martini. Fammi sentire Bella per Rai 3, Io tu noi…Lucio per Rai2, Siamo solo noi – 6 come sei dedicato a Vasco Rossi per Canale5, Ezio Bosso. Le Cose che Restano, Paolo Conte. Via con me, Pino Daniele. Il tempo resterà. A co-produrre Souvenir d’Italie è Rai Documentari con MAD Entertainment, con il contributo di Rai Teche.