Sotto Sanremo è un format innovativo e dettagliato su quel che accade durante la kermesse canora. Il Festival della Canzone Italiana visto da tre content creator con tanti ospiti e retroscena molto particolari.

Sotto Sanremo, l’altra faccia del Festival: la prospettiva inedita della kermesse canora fra sorprese e retroscena

Il Festival di Sanremo sta per cominciare. L’edizione 2026 della kermesse canora inizierà a partire dal 24 febbraio 2026 con cantanti in gara e novità legate allo spettacolo. Il Festival della Canzone Italiana ha sempre mescolato glamour, buona musica e intrattenimento: evento in grado di catturare l’attenzione per più di 5 giorni. Dal punto di vista mediatico, alla vigilia dell’inizio, RaiPlay – con l’approvazione della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, nella figura del Direttore Marcello Ciannamea – propone un format alternativo per seguire la kermesse canora.

Dal 23 febbraio 2026, infatti, comincia Sotto Sanremo: il Festival presentato da una prospettiva inedita e contemporanea. Il contenuto si basa su un concetto chiave: guardare la kermesse canora da un altro punto di vista, precisamente sotto il Teatro Ariston. In un locale misterioso e “abbandonato”, infatti, alcuni content creator racconteranno i retroscena, con particolari inediti e rivelazioni dell’ultim’ora, legati all’evento. Protagonisti del programma, fra gli altri, saranno Anna Lou, Elisa e Nicole.

Sotto Sanremo: il Festival cambia prospettiva

Tante saranno le incursioni, è prevista infatti la presenza di Angelica Bove, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Eddie Brock e Ditonellapiaga tra gli ospiti delle tre conduttrici. L’obiettivo è raccontare quello che succede prima di entrare sul palco: Sotto Sanremo è molto più di un semplice backstage. Sembra quasi essere un “confessionale” dove gli interpreti si sfogheranno, alimentando tutte le proprie emozioni, con le presentatrici subito prima di cantare davanti a tutta Italia.

Un ritratto autentico di tutto quel mondo sconosciuto ai più che accompagna una delle manifestazioni più attese a livello musicale e televisivo. Marcello Ciannamea, nello specifico, è molto orgoglioso di questa “creatura” mediatica. Ne aveva già parlato in anteprima ai microfoni di TvBlog, assicurando anche qualche incursione importante durante le serate del Festival.

L’occhio dei content creator

Dunque Sotto Sanremo è una sorta di rivelatore ulteriore di quanto accadrà all’interno del concorso canoro, con particolare attenzione a retroscena e possibili strategie dei cantanti. Ognuno ha la sua e l’occhio giovanile, pronto e scaltro dei content creator proverà a coglierla. Dal 23 febbraio al 1 marzo 2026, su RaiPlay, perchè Sanremo è Sanremo anche in digitale.