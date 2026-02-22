Sanremo 2026, l’elenco dei Direttori d’Orchestra in gara: tutte le combinazioni con i big

Il Festival di Sanremo già ha la lista dei big in gara. I cantanti hanno anche scelto i propri Direttori d’Orchestra nel ricordo di Peppe Vessicchio: gli abbinamenti che vedremo sul palco dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo 2026 sarà anche nel ricordo di Peppe Vessicchio: diverse iniziative, dentro e fuori il Teatro Ariston, per ricordare il compianto Direttore d’Orchestra che negli anni ha reso grande contributo al successo e alla mediaticità della kermesse canora. Lo spettacolo deve andare avanti, dunque il miglior modo per omaggiare la memoria del compositore è anche quello di mostrare riconoscenza per l’eredità artistica che ha lasciato cercando di creare la stessa alchimia che il celebre Direttore aveva instaurato nel corso delle edizioni con gli artisti in gara.

Grazie a Vessicchio, la figura del Direttore d’Orchestra ha sviluppato una dignità pop in grado di essere apprezzata e condivisa persino televisivamente. Allora si prosegue a notare, facendo attenzione agli abbinamenti, quali saranno i Direttori d’Orchestra presenti all’Ariston in una delle edizioni più attese. Chi dirigerà cosa e in che momento della kermesse: è possibile sapere tutto, con congruo anticipo, in modo tale che chi guarda può attendere il proprio beniamino senza sorprese.

I Direttori d’Orchestra del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 vedrà alternarsi ben 21 Direttori d’Orchestra, tra cui i più gettonati come Valeriano Chiaravalle (scelto da ben 5 artisti) e Carmelo Patti (a quota 4 cantanti da dirigere). Poi ci sono anche scelte molto particolari, come quelle di Serena Brancale: l’artista, per farsi dirigere, ha scelto una professionista che conosce molto bene. La sorella Nicole. Esiste, addirittura, qualcuno che si concede il bis: Arisa, infatti, di Direttori d’Orchestra ne avrà due.

Uno per la gara “tradizionale” e l’altro per la serata cover che saranno, rispettivamente, Giuseppe Barbera e Roberto Molinelli. L’orchestra del Festival di Sanremo, invece, sarà diretta dal consolidato Pinuccio Pirazzoli che accompagna ormai Carlo Conti da diverso tempo nelle sue sfide professionali. Il celebre Direttore d’Orchestra era al fianco di Conti anche durante La Corrida, quando il programma era in quota Rai.

Le scelte di big e nuove proposte

La composizione dei big in gara è chiara da settimane, gli abbinamenti con i Direttori d’Orchestra sono necessari a determinare anche l’ordine di uscita serata per serata. Senza contare il fattore esterno alla kermesse canora: quello del Fantasanremo che vedrà i compositori avere un ruolo fondamentale in quanto, da quest’anno, c’è anche il bonus Vessicchio. Quindi l’ordine dei big, accompagnati dai rispettivi Direttori d’Orchestra, è il seguente:

Fabio Barnaba per Raf; Giuseppe Barbera per Arisa; Nicole Brancale per Serena Brancale; Enrico Brun per Enrico Nigiotti e Mara Sattei; Carolina Bubbico per Ditonellapiaga; Diego Calvetti per Ermal Meta; Enzo Campagnoli per Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini e Samurai Jay; Golden Years per Fulminacci; Valeriano Chiaravalle per Eddie Brock, Sal Da Vinci, Fedez & Masini e Francesco Renga; Fausto Cigarini per Chiello; Francesco D’Alessio per LDA & Aka7even; Enrico Melozzi per Bambole di Pezza e Leo Gassmann; Roberto Molinelli per Arisa (cover); Giovanni Pallotti per Sayf e Tredici Pietro; Alterisio Paoletti per Michele Bravi; Daniele Parziani per Malika Ayane; Carmelo Patti per J-Ax, Maria Antonietta & Colombre e Tommaso Paradiso; Adriano Pennino per Luché Valter Sivilotti per Patty Pravo; Alessandro Trabace per Levante e Riccardo Zangirolami per Nayt.

Le nuove proposte, invece, vedranno: Valeriano Chiaravalle per Angelica Bove; Enrico Melozzi per Blind, El Ma & Soniko; Carmelo Patti per Nicolò Filippucci e Riccardo Zangirolami per Mazzariello.