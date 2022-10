Durante la conferenza stampa di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 in onda da lunedì 3 ottobre 2022 (in streaming su RaiPlay), il cast si è divertito a distinguersi tra “sopravvissuti di mare” e “sopravvissuti di terra”. Scherzi a parte, questa doppia definizione è utile per capire meglio il tono che vuole avere questa serie, nata da un’idea italiana ma co-prodotta con la Francia e la Germania.

Sopravvissuti, infatti, non racconta solo il ritorno a casa dopo un anno di un gruppo di naufraghi che, partiti da Genova a bordo dell'avveniristica nave Arianna, per colpa di una violentissima tempesta si ritrovano a vagare in mare aperto senza contatti con il mondo, patendo la fame e la sete e compiendo azioni che cercheranno di tenere segrete una volta a casa. La serie segue anche, infatti, l'evoluzione delle vite di chi, rimasto sulla terraferma, ha sperato di rivedere i propri cari, sofferto e, infine, rassegnato all'idea di non rivederli più.

Per questo, il gruppo di attori ed attrici presenti nella serie è davvero nutrito. Un gruppo guidato da un volto assai noto dal pubblico della fiction Rai, ovvero Lino Guanciale, il cui nome è spesso associato a titoli di successo. Al suo fianco, oltre ad altri numerosi volti noti, ci sono anche alcuni attori ed attrici stranieri, il che rende il cast di Sopravvissuti internazionale ed accattivante anche per il mercato estero. Ma scopriamo insieme il cast!

Sopravvissuti, il cast

Chi era a bordo dell’Arianna

coraggioso, buon padre di famiglia, è uno dei proprietari del cantiere Leone, amico fraterno di Stefano (Fausto Sciarappa) e della defunta Arianna. Parte per il viaggio lasciando a terra la sua famiglia. In barca è il leader che tiene uniti tutti, nella speranza di tornare a casa. E, tornati a Genova, è il punto di riferimento per i sopravvissuti. Cerca di proteggere la sua famiglia, ricostruire la sua vita e tenere nascosti i segreti inconfessabili che lo uniscono agli altri naufraghi.

Giacomo Giorgio è Lorenzo Bonanno: ombroso, taciturno e diffidente, Lorenzo è un uomo senza scrupoli, da poco uscito di prigione. Sull’Arianna si imbarca per compiere un lavoro sporco, ma il naufragio cambia le carte in tavola. La dura lotta per la sopravvivenza a bordo fa emergere l’aspetto più spietato del suo carattere, ma al ritorno appare cambiato. Insieme a Luca è una delle colonne del gruppo e l’amore per una nuova, misteriosa donna, sembra avergli dato una ragione per rimettere in sesto la sua vita.

Luca Castellano è Nino Berger: del timido e innocuo diciassettenne che era partito, al ritorno non vi è più traccia. E pensare che Nino era salpato con i suoi genitori per sfuggire ai bulli che lo tormentavano a scuola. E invece torna orfano, con un grande vuoto nel cuore. Per sopravvivere, in barca, è dovuto diventare quanto di più lontano ci fosse da lui: freddo, spigoloso. Ha dovuto chiudere il cuore, non fidarsi più di nessuno – se non di Luca. Ora a terra, servirà qualcosa di potentissimo e incredibile per scalfire questa corazza e farlo tornare come prima. Ma per fortuna c'è e si chiama Maia (Margherita Aresti).

Desiree Popper è Lara Mayer: giornalista, reporter di guerra, decide di partire con l’Arianna e documentare il viaggio. Ottiene questo lavoro grazie al fratello che lavora al cantiere Leone. Coraggiosa, forte, è in prima linea durante l’emergenza. Lara è tenace e vuole tornare a casa dal padre, ma non sa che nelle profondità dell’oceano la aspetta il peggiore degli incubi.

Vincenzo Ferrera è Tano Russo: operaio del cantiere navale, è un uomo profondamente religioso che ha subito una terribile tragedia: la morte del figlio Simone. Quando si imbarca sull’Arianna lo fa anche per cercare di voltare pagina. Tornato a Genova, scopre che sua moglie Paola (Raffaella Rea) ha avuto un altro bambino da lui. Tano dovrà cercare di lasciare andare il passato e ricominciare una nuova vita con la sua famiglia.

Camilla Semino Favro è Marta Silvestri: insicura, timida, riflessiva. Con Gabriele (Alessio Vassallo) è stato amore a prima vista, ma forse solo perché lui era tutto ciò che lei voleva essere: intraprendente, estroverso, con una carriera promettente davanti. Per questo Marta gli è stata accanto per anni, voltando la testa dall’altra parte anche di fronte a tante ombre. Sarà il naufragio a far detonare tutto. Marta realizzerà chi è davvero Gabriele, ma soprattutto chi è lei. E chi vuole essere d’ora in poi.

Barbora Bobulova è Giulia Morena: Giulia è un’attrice di successo, ha un marito complice, Frank (Florian Fitz), e un figlio che ama, Nino. La sua vita è apparentemente felice e risolta. Parte per la traversata con l’Arianna proprio per Nino, perché il ragazzo è vittima di bullismo e Giulia spera che quel viaggio possa aiutarlo. Lascia a Genova Titti (Elena Radonicich), la sorella scapestrata, e uno stormo di fotografi. Però in barca scoprirà che ci sono altre cose che non vanno nella sua vita: Frank non è un marito perfetto, anzi. Vorrebbe andare via, lasciare la barca, ma poi arriva la tempesta. E tutto cambia per sempre.

Luca Biagini è Armando Leone: Armando è un uomo di mare, coraggioso e risoluto, un armatore che ha fondato con la moglie Bianca (Maddalena Crippa) il cantiere Leone, felice poi di lasciarlo in eredità alla figlia Arianna, luce dei suoi occhi. Ma quando la ragazza si ammala e muore, Armando decide di lasciare il cantiere ai due migliori amici di Arianna, Luca e Stefano. L’Arianna, la barca più bella, è un omaggio alla figlia scomparsa. Ora Armando prova a ricominciare, anche grazie a Léa (Adeèle Wismes), un nuovo amore che è entrato nella sua vita e che decide di partire con lui.

Florian Fitz è Frank Berger: architetto di prestigio, padre attento, decide di partire con l’Arianna in accordo con la moglie Giulia, per aiutare Nino in un momento di difficoltà. Frank però ha un segreto che viene fuori appena partiti da Genova. Ma Frank non sa ancora quanto sarà alto il prezzo da pagare per i suoi peccati.

Alessio Vassallo è Gabriele Clementi: è un medico in carriera, brillante, estroverso, a volte aggressivo. Sposato con Marta, ha seguito Arianna durante la malattia e si è avvicinato così ad Armando, Luca e Stefano. C’è un lato oscuro di Gabriele che neanche la madre conosce e che si rivelerà in barca mettendo in crisi il suo rapporto con gli altri naufraghi.

Domenico Luca è Matteo Mayer: anche lui al lavoro nel cantiere Leone, salpa con Lara, sua sorella.

Sophie Pfennigstorf è Alex: donna misteriosa, salvata dai naufraghi, che però non ricorda nulla del suo passato.

Chi si trova a terra

Fausto Sciarappa è Stefano Bonanno: diversamente da suo fratello Lorenzo, l’infanzia difficile ha reso Stefano un uomo determinato, affidabile, serio. Si è fatto in quattro per uscire dalla miseria e guadagnarsi una posizione rispettabile. Per lui Luca è più di un fratello, ma l’amore sincero che Stefano prova per Sylvie (Stèfi Celma) rischia di distruggere la loro amicizia. In questo, così come nell’attaccamento al cantiere, Stefano dimostrerà di essere disposto a tutto per ottenere ciò che vuole.

Stèfi Celma è Sylvie Giuliani: donna allegra e passionale, madre attenta e premurosa. L’anno di naufragio le ha tolto il sorriso e la speranza. Spaesata, spaventata, ha cominciato una relazione con Stefano, l’unica persona in grado di aiutarla e di rimanerlea fianco. Quando Luca torna dal naufragio, prova a ricominciare, ma i segreti del marito la costringeranno a chiedersi quali sono davvero i suoi sentimenti.

Margerita Aresti è Maia Giuliani: Maia non si è mai persa d’animo, anche nei momenti più bui. Anche quando sua madre e gli altri adulti avevano ceduto, lei è riuscita a non perdere la speranza. E quando l’Arianna e suo padre vengono ritrovati, esplode di gioia. Riabbracciare suo padre è però solo l’inizio. Maia dimostra più dei diciassette anni che ha, è una piccola donna e con grande naturalezza si intesterà subito la difficile missione di far tornare le cose come prima della partenza. Perché lei sa che durante quell’anno di naufragio, anche a terra, le cose non sono state facili, e sono stati commessi molti sbagli. Sarà un compito arduo ma in questo, per fortuna, ha preso da Luca e non si darà per vinta facilmente.

Maddalena Crippa è Bianca Marcucci: donna tenace, astuta, presa in contropiede dalla vita quando la figlia Arianna viene a mancare. Il matrimonio con Armando naufraga, perde il controllo del progetto di una vita intera, il cantiere Leone, e pensa di aver già sopportato tutto il dolore possibile. Quando la barca naufraga, è un lutto enorme, ma forse anche l’occasione per una rinascita.

Elena Radonicich è Titti Morena: la sorella di Giulia, quella spiantata, senza una direzione, che ha avuto sempre e solo le briciole della vita della sorella. Quando Nino torna orfano dalla barca tocca a Titti occuparsi di lui. Ironica, diretta, spontanea, Titti cercherà di improvvisarsi in un ruolo completamente nuovo e scoprirà che a Nino vuole davvero bene. Anche se questo può non bastare a diventare una figura di riferimento per lui.

Pia Lanciotti è Anita Clementi: la madre di Gabriele è una poliziotta che ha cresciuto suo figlio da sola. Testarda, intuitiva, ma molto incostante, quando Gabriele scompare crolla. Al suo fianco c’è solo il fido collega Ivan De Santis. Il ritorno di Marta e degli altri naufraghi e la mancata pacificazione per la scomparsa di suo figlio la spingeranno a sfidare qualunque ostacolo per cercare di scoprire la verità.

Raffaella Rea è Paola Russo: solida, paziente, piena di risorse, quando Tano parte con l’Arianna, Paola è ancora prostrata dalla perdita di Simone. Ma la vita le dà una scossa quando scopre di essere incinta. Nonostante il dolore per la scomparsa in mare del marito, il nuovo bambino, Filippo, le dà la forza per andare avanti. E quando Tano ritorna, Paola non vede l’ora di ricominciare. Peccato che suo marito non sembri affatto lo stesso. E lei dovrà lottare per fargli vedere il futuro come lo vede lei.

Altri personaggi

Carmine Recano è Ivan De Santis: poliziotto collega di Anita;

Nicolas Maupas è Roberto: fidanzato di Maia;

Manda Tourè è Malika;

Paola Benocci è Sofia Morelli;

Nello Mascia è Emanuele Mayer.