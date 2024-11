Sopravvissute 2024, Rai 3: puntata 12 novembre 2024, conduttrice, dove vederlo

Sopravvissute, lo spin-off di Amore Criminale che raccoglie le testimonianze di donne che sono sopravvissute a relazioni pericolose e violente, condotto da Matilde D’Errico, torna in onda su Rai 3 con la settima stagione.

Anche in quest’edizione, l’obiettivo del programma è quello di aiutare le donne a saper riconoscere i campanelli d’allarme da non sottovalutare in una relazione e a salvare la propria vita.

Sopravvissute è un programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, realizzato con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Sopravvissute 2024: stasera

Seconda puntata, 12 novembre 2024

Al centro della puntata di stasera di Sopravvissute, ci saranno le storie di Alessandra e Moira.

Alessandra ha alle spalle un passato di terrore, con il ricordo di urla e oggetti infranti che segna i suoi primi anni di vita familiare. Ogni tentativo di ribellione viene soffocato con brutalità, lasciandola senza via di fuga. Solo dopo molto tempo, Alessandra trova il coraggio di denunciare, liberandosi da un inferno che l’aveva accompagnata troppo a lungo.

Moira, invece, conosce il futuro marito online. All’inizio vede in lui il partner ideale ma la loro relazione svela presto il lato oscuro dell’uomo. Dietro la maschera dell’amore, infatti, si nasconde un controllo possessivo che la isola sempre di più. Dopo il matrimonio, la situazione degenera: le aggressioni fisiche diventano routine. Solo dopo dieci anni, Moira prende consapevolezza e trova la forza di lasciare il marito.

Ospite in studio, la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

Prima puntata, 5 novembre 2024

Nella prima puntata, si racconterà la storia di Lavinia, una donna che sta ricostruendo la propria vita dopo una tragedia enorme. Il 6 maggio 2024, infatti, l’ex marito, già sotto processo per stalking, tenta di toglierle la vita, accoltellandola al volto e al collo. Il padre di Lavinia, Fabio, interviene per salvarla ma viene ucciso dall’uomo.

Quando va in onda Sopravvissute su Rai 3?

La nuova stagione di Sopravvissute ha avuto inizio martedì 5 novembre 2024. Il programma va in onda ogni martedì, in seconda serata, su Rai 3, alle ore 23:15, subito dopo Amore Criminale.

Sopravvissute: conduttrice

La conduttrice del programma, fin dalla prima edizione andata in onda nel 2018, è Matilde D’Errico, ideatrice sia di Sopravvissute che di Amore Criminale.

Nel corso della sua carriera televisiva, Matilde D’Errico ha lavorato come autrice e regista anche per i programmi A sua immagine, Campioni – Il Sogno, Il mestiere di vivere, Pronto Soccorso H24, Un giorno per sempre e I soliti sospetti.

Sopravvissute è il programma che ha segnato il suo debutto come conduttrice.

Sigla di Sopravvissute

La sigla del programma è la canzone Echoes in Rain di Enya. Il brano è stato pubblicato nel 2015 ed è contenuto nell’album Dark Sky Island.

Dove si registra Sopravvissute?

Il programma viene registrato negli studi del Centro di Produzione Rai Piero Angela di Torino.

Sopravvissute: RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda. A questo link, la pagina ufficiale del programma.