Amore Criminale, il programma di Rai 3 che affronta storie di femminicidio, torna in onda anche nel 2024, con una nuova edizione e con il ritorno alla conduzione di Veronica Pivetti.

In ogni puntata del programma, che va in onda dal 2007, viene raccontata una vicenda di femminicidio, ricostruita attraverso una docu-fiction e testimonianze di familiari e amici della vittima e di persone coinvolte nel caso di cronaca. L’obiettivo del programma è anche quello di sensibilizzare la lotta al femminicidio, aiutando le donne, vittime di situazioni simili a quelle che vengono raccontate nel programma, a saper riconoscere i campanelli d’allarme e a denunciare subito.

Amore Criminale è una trasmissione realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il patrocinio della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Quando comincia Amore Criminale su Rai 3?

La nuova stagione di Amore Criminale va in onda a partire da martedì 5 novembre 2024. Il programma va in onda ogni martedì, in prima serata, su Rai 3, alle ore 21:20.

Prima puntata, stasera 5 novembre 2024

La prima puntata è dedicata alla storia di Maria Sestina Arcuri, una ragazza di 26 anni, morta tragicamente nel paese di Ronciglione.

Maria Sestina credeva di aver trovato l’amore vero: in Andrea vedeva ciò che aveva sempre cercato ossia un ragazzo accudente e premuroso. Il loro rapporto è durato appena quattro mesi. Dopo poche settimane di relazione, Maria Sestina inizia a scoprire un’altra identità di Andrea: da uomo gentile, quando beve si trasforma. La ragazza diventa sempre più consapevole di non vivere una relazione sana ma non ha la forza di troncare. Prova più volte ad allontanare il compagno ma lui torna sempre con promesse di cambiamento, che non ci sarà. Nel febbraio del 2019 Maria Sestina, dopo un’ennesima discussione, capisce di dover chiudere con Andrea. Un ultimo fine settimana insieme si trasforma in tragedia. Maria Sestina perde la vita a 26 anni. Dopo un processo lungo e travagliato, l’uomo sarà condannato a 22 anni di reclusione per l’omicidio di Maria Sestina. La pena è definitiva.

Chi è la conduttrice di Amore Criminale?

La nuova stagione di Amore Criminale vedrà il ritorno alla conduzione di Veronica Pivetti.

L’attrice e doppiatrice, infatti, ha condotto il programma di Rai 3 dal 2018 al 2021 prima di essere sostituita da Emma D’Aquino, conduttrice del programma nel 2022 e l’anno scorso.

Negli ultimi anni, per quanto concerne il piccolo schermo, Veronica Pivetti ha ricoperto il ruolo di narratrice nel programma di Rai 3, Nuovi Eroi, ha condotto la prima puntata del varietà A grande richiesta, andato in onda su Rai 1 nel 2021, è stata ospite fissa de Le parole, programma di Massimo Gramellini andato in onda su Rai 3, ed è apparsa anche a Pomeriggio Cinque come opinionista.

Come si chiama la sigla di Amore Criminale?

La sigla del programma è la canzone Each man kills the thing he loves, cantata da Jeanne Moreau, tratta dalla colonna sonora del film Querelle de Brest. La canzone cita parte del testo de La ballata del carcere di Reading, componimento poetico di Oscar Wilde.

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.