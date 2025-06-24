Sophie Taricone, la figlia di Kasia Smutniak e Pietro: ecco cosa fa oggi lontano dalla TV

Kasia Smutniak e Pietro Taricone sono stati una coppia molto amata: entrambi belli, giovani e all’apice del successo hanno condiviso diversi progetti in comune sia nel privato che nella loro vita professionale. Incuranti del gossip e dei pettegolezzi si sono subito mostrati insieme rivelando la veridicità del loro rapporto. La nascita di Sophie nel 2004 ha consolidato il loro amore, che però ha avuto una tragica fine. Com’è noto l’ex gieffino è deceduto in seguito ad un incidente con il paracadute e l’attrice è rimasta sola con la figlia che all’epoca era ancora un bambina.

Oggi Sophie ha 20 anni, ed è legata molto alla madre. Le due hanno un rapporto speciale e si somigliano molto anche fisicamente anche se l’espressione del viso della giovane Taricone ricorda appieno il bellissimo papà. Nonostante il dolore Kasia è andata avanti con la sua vita, si è impegnata a crescere la figlia con affetto e attenzione e si è affermata come attrice. E’ tra i volti più accreditati del cinema italiano. Inoltre ha intrapreso un altra relazione: è legata al produttore Domenica Procacci che ha sposato nel 2019 e nel 2011 ha dato alla luce Leone.

Tuttavia Kasia ha portato avanti i diversi progetti iniziati con Pietro. Grazie alla fondazione Pietro Taricone Onlus è riuscita a coronare il sogno di aprire una scuola in Nepal. E Sophie? Oggi la ventenne ha intrapreso una strada diversa dalla mamma. A quanto pare non ha nessuna intenzione di fare l’attrice e non è attratta dal mondo dello spettacolo, anche se l’arte è parte della sua vita. La giovane Taricone accompagnato la madre a diversi eventi: ha sfilato sul red carpet di Venezia e di Cannes, e spesso le due sono ospiti di degli eventi della Fashion Week.

Sophie Taricone appassionata di moda e arte

Sophie Taricone e Kasia condividono la passione per la moda, entrambe infatti presenziano spesso a sfilate e eventi anche se la ventenne ha rivolto la sua primaria attenzione all’arte. Dal profilo social di Sophie si deduce che ama dipingere e ha intrapreso questa carriera. Recentemente la giovane è stata protagonista di una mostra che si è tenuta a Parigi: ha esposto uno dei suoi lavori all’anteprima della mostra Elysion al 43 di Rue Notre Dame de Nazareth. In seguito è stata coinvolta in un progetto organizzato da diversi artisti, evento che si è tenuto a Roma lo scorso Febbraio. alla mostra collettiva dell’Art Number 23, presso la Medina Roma Gallery era presente una sua opera.

Sophie ha ricevuto diversi complimenti dagli addetti ai lavori che l’hanno definita una giovane artista appassionata: “E’ un’artista appassionata con una solida esperienza in pittura e fotografia. Le piace esplorare diverse texture e materiali per creare un linguaggio visivo personale ed espressivo. Combinando tecniche tradizionali e moderne, cerca di esprimere una profonda sensibilità al tatto e alla materialità, in particolare attraverso tecniche come il pastello secco…

Kasia Smutniak: “Sophie è molto più forte di me alla sua età”

Kasia Smutniak ha cercato di proteggere la figlia Sophie dall’eco mediatico, e oggi la giovane mantiene un basso profilo e ci tiene a non avere troppa visibilità. In diverse occasioni l’attrice ha elogiato la maturità della figlia e la sua determinazione ed è molto fiera di lei: “Sophie somiglia a se stessa. Sono molto fiera di lei, ha un’identità autonoma che è interessante osservare, mi sembra molto più forte di quanto non fossi io alla sua età. A vent’anni io ero in balia delle onde”.

Questo fa sperare molto l’attrice, che è convinta che i giovani oggi siano più consapevoli e sicuri rispetto al passato: “Spero nei giovani, li vedo molto coscienti. Mi auguro che siano più bravi di noi, capaci di analizzare la Storia e trarre conclusioni, di difendere l’ambiente, di inseguire i sogni, anche se sembrano assurdi.”