Sophia Berto, età, studi, esordi, dove vive, Davide Bonolis, chi è la giovane ballerina di Ballando con le Stelle

Sophia Berto è tra le ballerine professioniste più amate di Ballando con le Stelle. Originaria di Chivasso (Torino) e nata nel 2004, ha dimostrato sin da piccola di avere una grande passione per la danza. Ha quindi approfondito questa disciplina studiando presso l’Associazione Dance ABC Dance della sua città. Poi si è iscritta alla Naina Academy e, nel corso degli anni, si è specializzata nella danza latina, acquisendo importanti competenze in vari generi tra cui anche la danza classica.

L’inizio della carriera e il successo

Il suo percorso nel mondo della danza professionista è iniziato nel 2019, quando ha collaborato per la prima volta con il ballerino Nikita Perotti, anche lui originario di Chivasso. “All’inizio eravamo rivali” – ha spiegato lei – “Ballavamo con altri partner e ci incontravamo alle gare. A 15 anni siamo rimasti entrambi senza partner e nessuno dei due voleva ballare con l’altro ma i nostri genitori ci hanno obbligato“. Entrambi hanno in seguito partecipato in coppia a Ballando on the Road e Ballando con te, riuscendo a vincere l’edizione del 2023. I ballerini sono così entrati in primis nel cast del programma Il Cantante Mascherato e, nel 2023, si sono aggiudicati il titolo di Campioni italiani di Latin show e a raggiungere così la finale del campionato assoluto della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Nel 2024, Sophia è quindi riuscita ad entrare definitivamente nel cast di Ballando con le Stelle, esibendosi con il fiorettista olimpico Tommaso Marini. La giovane donna è quindi riuscita di nuovo a gareggiare contro l’amico-rivale Nikita Perotti, anche lui maestro insieme ad Anna Lou Castoldi.

La vita privata

Non ci sono molte informazioni sulla sua quotidianità e sulla sua vita personale, dato che Sophia è sempre stata molto riservata. Lo scorso anno è però circolata un’indiscrezione che parlava di un suo presunto flirt con Davide Bonolis, figlio del famoso conduttore e di Sonia Bruganelli, ex concorrente di Ballando con le Stelle. Nella foto si vedevano entrambi in ascensore, molto vicini e complici, ma l’indiscrezione non è mai stata confermata. Davide sarebbe in realtà legato da tempo a Martina Fabbri.

Della Berto si sa inoltre che è una grande appassionata di sport e che è stata tra le protagoniste del programma di apertura del Giro d’Italia 2024. Ha inoltre recitato anche in diversi progetti. La sua versatilità e il suo talento sono infatti i due elementi che le hanno regalato una grande popolarità in tv.