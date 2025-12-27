Sony controlla i diritti dei Peanuts: l’azienda di Minato trova l’accordo con la holding

Sony chiude un accordo che potrebbe cambiare l’animazione nella sua interezza. L’azienda di Minato ottiene l’80% delle azioni della società Peanuts Holdings LLC. Impresa che detiene i diritti del celebre fumetto diventato, con il tempo, anche un brand particolarmente apprezzato. I creatori, eredi di Charles M. Schulz, continueranno a possedere il 20% delle azioni. Una divisione che di fatto accorpa l’impresa e il brand all’interno della Sony.

Questo, in termini pratici, vuol dire che da Minato avranno l’ok per dare al fumetto nuova linfa e nello specifico aumentare le opportunità di animazione legate a un vero e proprio simbolo. I Peanuts esistono dagli anni ’80 e hanno attraversato diverse epoche, sempre con gli stessi valori. I disegni, inoltre, sono diventati oggetto di meme, vignette satiriche, tatuaggi ma anche e soprattutto gadget. Ora il materiale inerente ai Peanuts è a marchio Sony, significa che l’azienda riceverà una parte sostanziosa degli introiti commerciali che riverserà sull’evoluzione del marchio e la produzione di nuovi contenuti dedicati.

La Sony acquista l’80% dei diritti dei Peanuts

Si parla già di serie e animazioni aggiuntive. La famiglia di Schulz ha chiesto soltanto di evitare che il volto dei Peanuts venga utilizzato per alimentare Intelligenza Artificiale e dispositivi che lavorano con terze parti. Il volto originale Peanuts rimane appannaggio della Sony, tutto quello che lo ricorda – utilizzato in diverse forme dall’originale – può essere soggetto ad ammenda e penalizzazioni qualora non ci fosse un accordo determinato precedentemente.

Quindi, tornando alla stretta attualità, la Sony sta già vagliando cosa poter fare nel nuovo anno. Un’icona di grandi e piccini sta per tornare protagonista su piccolo e grande schermo. I valori del brand, nella fattispecie, non saranno snaturati ma le avanguardie sceniche e filmiche stanno per rinnovare ulteriormente un altro simbolo internazionale dell’animazione.