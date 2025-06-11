“Sono viva per miracolo, in coma per alcune ore”. La confessione della Prof di Amici

Storica prof di “Amici”, ha confessato di essere viva per miracolo: il suo racconto

E’ un volto che chi ha seguito “Amici” sin dagli inizi non può dimenticare. Colta, intensa, appassionata, è stata una delle prime e più amate professoresse del talent show, quando ancora era molto più scuola che spettacolo.

Ma proprio questa donna forte e carismatica ha rivelato in questi giorni un retroscena drammatico, un evento che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. E la sua confessione ha letteralmente scosso i fan, rimasti increduli di fronte a un racconto così forte e inaspettato.

La prof di Amici in coma per alcune ore

Tutto è accaduto durante le riprese del film Al posto tuo, in cui recitavano anche Ambra Angiolini e Luca Argentero. Un set come tanti, una giornata di lavoro come tante. Ma qualcosa è andato storto, e quel giorno la vita di Fioretta Mari ha rischiato di spezzarsi. La donna è infatti caduta in una botola coperta da un telo, un dettaglio apparentemente insignificante, eppure fatale. Un passo falso, un attimo di distrazione e il volo nel vuoto. Nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo simile in un contesto cinematografico apparentemente controllato e sicuro.

Fioretta è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La diagnosi, pesantissima: trauma cranico. Non una semplice contusione, non un livido da set. La ex professoressa di dizione e recitazione è finita in coma per alcune ore. Una parentesi che avrebbe fatto tremare chiunque, ma che nel suo caso ha rappresentato il punto più buio di un’esperienza al limite. Per fortuna, dopo qualche ora, il risveglio. Una seconda possibilità, verrebbe da dire. Perché sì, si è trattato davvero di un miracolo. Lei stessa, raccontandolo, non riesce a nascondere l’emozione.

Il pubblico che l’ha amata ad Amici non è rimasto indifferente. Anzi, il tam tam sui social è stato immediato. C’è chi si è detto scioccato, chi profondamente commosso, chi ha ricordato quanto la Mari abbia lasciato un’impronta indelebile nella trasmissione con la sua eleganza, il suo rigore e quella capacità rara di trasmettere amore per il teatro. In fondo, dietro il personaggio severo, c’era sempre una donna autentica, vera, profondamente umana. E oggi, sapere che quella donna ha rischiato la vita in un modo tanto assurdo, fa riflettere.

Fioretta Mari, però, è ancora qui. E con la sua solita lucidità ha voluto condividere questo dolore non per farsi compatire, ma per lasciare un segno. Come ha sempre fatto, in ogni scena e in ogni lezione. La sua voce, oggi più che mai, ha qualcosa da insegnare.