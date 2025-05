Edoardo Bennato – Sono solo canzonette è il documentario di Rai 1 che Stefano Salvati ha scritto e diretto per raccontare la vita e la carriera del cantautore. Presentato al Festival di Sanremo, viene proposto in prima serata da Rai Documentari. A ripercorrere la parabola umana e artistica di Bennato sono colleghi e professionisti che hanno assistito alla sua carriera nel corso degli anni.

Il docu-film è prodotto da Daimon Film per Rai Documentari. Il montaggio è curato da Leonardo Alberto Moschetta, mentre i costumi sono di Gabriella Tunde. A dirigere la fotografia sono invece Thomas Pizzinga e Niccolò Francolini. Il documentario ha una durata di 90 minuti, perfetta per una prima serata televisiva.

Quando va in onda Sono solo canzonette su Rai 1?

Il documentario dedicato a Edoardo Bennato va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 19 febbraio, a partire dalle 21:30 circa. Il film sul cantautore seguirà come di consueto la puntata di Affari Tuoi in programma per quella sera.

Sono solo canzonette su RaiPlay

Il documentario è disponibile anche su RaiPlay, in diretta streaming. Inoltre sulla piattaforma si potrà recuperare anche in modalità on demand in seguito alla messa in onda lineare.

Sono solo canzonette, il documentario

Il documentario, scritto e diretto da Stefano Salvati, parte dal ricostruire la lunga gavetta del cantautore napoletano. Dagli anni a Milano, in cui allo studio affianca i primi contatti con il mondo discografico, ai mesi passati a Londra a suonare per strada. Quella nella capitale inglese risultò un’esperienza fondamentale per permettere a Bennato di costruirsi una dimensione artistica, da sfruttare in Italia.

Al suo rientro, infatti, pubblica il suo primo album e nel 1977 arriva al grande successo con Burattino senza fili. Segue poi il successo di Sono solo canzonette e Uffa! Uffa!. Il documentario ricostruisce tutta la vicenda artistica di Bennato affidandosi al ricordo di colleghi e di chi semplicemente lo ha amato per la sua musica.

Edoardo Bennato – Sono solo canzonette: cast

Nel racconto della storia di Bennato si inseriscono le voci di artisti, giornalisti e amici che hanno trovato in lui un punto di riferimento, artistico e ideologico. In ordine di apparizione nel documentario ci saranno Jovanotti, Paolo Conte, il fratello Eugenio, Carlo Conti, Mogol, Ligabue, Marco Giallini, Max Pezzali, Neri Marcorè, Leonardo Pieraccioni, Clementino, Dori Ghezzi, Alex Britti e Leo Gassmann.

Sono inoltre previsti gli interventi di Carlo Massarini, Giancarlo Leone, Paolo Giordano e Stefano Mannucci. Le interviste hanno contribuito a ricostruire non solo la storia dell’artista, ma anche gli aspetti culturali degli anni ‘70, ’80 e ‘90.