Sono queste le serie Netflix più amate: la classifica (a sorpresa)

Netflix è ormai diventato un punto di riferimento per chi ama le serie tv e, tra i tanti titoli a disposizioni, questi sono i preferiti.

Le serie tv hanno rivoluzionato il mondo della televisione e, negli ultimi anni, c’è l’imbarazzo della scelta sui titoli da guardare. Dal 1992, anno in cui in Italia, per la prima volta è andato in onda Beverly Hills 90210, le serie tv sono diventate un genere che, con il tempo, ha preso sempre più piede appassionando milioni di telespettatori in tutto il mondo.

L’arrivo, poi, di piattaforme specializzate nella distribuzione via streaming di film e serie tv ha fatto il resto. In questo contesto, gioca un ruolo da leone Netflix dove è possibile trovare serie tv adatta a tutti i gusti e a tutte le esigenze. Ma quali sono i titoli che, ad oggi, sono i più amati dal pubblico?

Le serie tv Netflix più amate: i titoli sorprendono

Dalle serie tv comedy ai thriller e ai gialli, l’offerta di Netflix è davvero ampia e variegata ma esistono 10 serie tv che sembrano aver appassionato milioni di persone in tutto il mondo più di altre. Al decimo posto si piazza la seconda stagione di Bridgerton che, con passione, amore, intrighi e abiti d’epoca ha conquistato 93,8 milioni di visualizzazioni.

Con un’avventura nostalgica e ricca di orrore, al nono posto, c’è la terza stagione di Stranger Things seguita Un inganno di troppo, un avvincente thriller che racconta la storia di una vedova che scopre alcuni segreti del presunto marito morto. Il thriller politico pieno di azione, cospirazione e spionaggio, ‘The Night Agent’ occupa invece il settimo posto.

Proseguendo nella lettura delle visualizzazioni, al sesto posto troviamo nuovamente Bridgerton ma con la terza stagione mentre al quinto posto si piazza la serie tv più amata dai giocatori di scacchi ovvero La regina di scacchi con ben 112,8 milioni di visualizzazioni. Fa inceppa di visualizzazione Bridgerton che troviamo anche al quarto posto con le puntate della prima stagione che è stata vista da 113,3 milioni di visualizzazioni.

La classifica diventa davvero interessante con le prime tre posizioni. Sul gradino più basso del podio si piazza Monster che racconta la storia di un crimine realmente accaduto e che, nonostante le polemiche, ha conquistato 115,6 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto troviamo una serie tv già incontrata in classifica ovvero Stranger Things che con la quarta stagione ha ottenuto 140,7 milioni di visualizzazioni.

Infine, la serie tv più vista nel mondo con 252,1 milioni di visualizzazioni per la prima stagione è Mercoledì. Lo spin-off dark sulla figlia della famiglia Addams con l’interpretazione di Jenna Ortega ha letteralmente fatto impazzire i telespettatori di Netflix.