Wanna Marchi investita: “Sono devastata”, le dichiarazioni social dell’ex volto tv. Come sta oggi e cosa è successo: tutti i dettagli.

“Sono devastata”, Wanna Marchi investita. Come sta e cosa è successo

Nei giorni scorsi l’ex volto tv Wanna Marchi è stata protagonista di una brutta disavventura a Milano. Come raccontato nel video condiviso sui social dalla figlia Stefania Nobile, Marchi è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via del Ricordo, zona nord-est della città. L’ex regina delle televendite ha descritto la sua esperienza in rete come terrificante, dichiarando più volte di essere “devastata” e di aver “rischiato la vita”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di Mercoledì pomeriggio, mentre la donna stava portando fuori a passeggio il suo cane Charlotte. Secondo il suo resoconto, “ricordo solo una macchina che mi è arrivata addosso” e poi si è ritrovata sull’ambulanza scossa e confusa. La figlia Stefania ha pubblicato su Instagram un video dove mostra il volto e le mani di Marchi visibilmente feriti da lividi ed escoriazioni. Secondo quanto ricostruito dalla Nobile, l’incidente non sarebbe stato causato da una guida imprudente ma da una visibilità ostacolata sulla strada.

Un’auto parcheggiata in modo irregolare avrebbe costretto il conducente ad allargare la traiettoria, con il sole basso negli occhi, rendendo difficile vedere la Marchi sulle strisce pedonali. Quando il guidatore ha infine notato la donna, è stato troppo tardi e Marchi è caduta violentemente sull’asfalto e poi sul marciapiede. Il giovane alla guida si è subito fermato per prestare soccorso, chiamando i servizi di emergenza. L’ex volto tv dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata su un’ambulanza. Nel video la donna racconta di non ricordare molti dettagli dell’accaduto, anche se il suo primo pensiero è andato al suo cane.

Wanna Marchi, come sta oggi dopo l’incidente

Le immagini pubblicate mostrano una Marchi con il volto tumefatto, mani graffiate e diversi segni di trauma. I medici intervenuti sul posto avrebbero trattato le prime ferite evitando il ricovero: “Non ricordavo nulla, cercavo il mio cane e non c’era: non capivo niente di dove fossi, non ricordavo dove abitavo. Volevano portarmi nell’ospedale dove hanno fatto morire mio marito e ho detto ‘assolutamente no’. Volevo tornare a casa”.

Nonostante il dolore acuto, Marchi ha tenuto a ringraziare il conducente che l’ha soccorsa e ha negato di voler avanzare richieste di risarcimento, denunciando piuttosto il problema di alcune auto parcheggiate in modo improprio che ostacolano la visibilità stradale.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali sulle condizioni di salute successive ai primi controlli medici, né sulle eventuali conseguenze legali per il conducente coinvolto. Tuttavia, la vicenda ha acceso nuovamente l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni nelle grandi città e sulla necessità di garantire attraversamenti più sicuri e una corretta regolamentazione del parcheggio.