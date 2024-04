Sonny Olumati: chi è il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2024

Sonny Olumati è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Il suo ingresso avviene nel corso della quarta puntata di questa edizione del reality. Nato a Roma da genitori nigeriani, ha pubblicato per Solferino Il Ragazzo Leone. È sostenitore e attivista di Amref, la più grande organizzazione a fornire supporto alle popolazioni africane.

Olumati è anche coreografo e fra gli ultimi video postati su Instagram c’è uno in cui si confronta a Piazzapulita con Nunzia De Girolamo. Nel video la conduttrice lo apostrofa come “fighetto” e si propone ironicamente come coreografa al posto suo.

Chi è Sonny Olumati dell’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Nella sua poliedrica vita lavorativa, Sonny Olumati ha pubblicato due libri: il già citato Il Ragazzo Leone e Abisso. Chi ha paura del Mare Nostrum?. Il Ragazzo Leone è una storia fantastica: il protagonista è Primo, che viene risucchiato in un’avventura insieme al suo pupazzo Malcolm. I due approdano prima sul pianeta delle Tzor, minacciate dal Leviatano, poi su quello della misteriosa e indipendente Regina senza Re.

Abisso. Chi ha paura del Mare Nostrum? è invece il primo volume della collana di racconti horror C’è qualcosa di profondamente sbagliato. In questo caso il 100% del ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficienza. L’intero ricavato dell’autore sarà destinato all’associazione Casa di Betania, istituzione impegnata nell’accoglienza e nell’assistenza di minori non accompagnati.

Sonny Olumati, infatti, da anni porta avanti il suo impegno umanitario. Nel 2019 decise di destinare parte del ricavato della vendita di Il Ragazzo Leone ad un progetto di Amref. Il progetto in questione era Health Africa “Salute nelle scuole” in Kenya. Attraverso il progetto di Amref, Olumati si è impegnato a migliorare le condizioni di vita dei bambini che frequentano le scuole in cui Amref opera.

In tv è stato protagonista di diversi talk, tra i quali, oltre al già citato Piazzapulita, anche L’aria che tira estate.