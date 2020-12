“Abbiamo pensato a ricette facili, per chi non è proprio esperto, e ad altre più scenografiche come l’arista. Mi piace che le persone imparino e venga loro voglia di provare a rifare le mie ricette a casa. Quando ho iniziato puntavo solo a un sito. Non avrei mai pensato ai libri, la tv. E invece da lì è nato tutto. Oggi la sensazione più bella è quando incontro le persone per strada e vedo quanto sono affezionate”, ha dichiarato all’ Ansa