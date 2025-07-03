Sonia distrutta a Temptation: il segreto mai confessato di Alessio

Il debutto di Temptation Island 2025 non è stato privo di colpi di scena. Le 7 coppie in gara hanno accettato di mettere in discussione il loro amore, che negli ultimi tempi ha avuto dei momenti no. Fidanzati e fidanzati sono determinati a godersi l’esperienza nel reality dei sentimenti per comprendere quale sarà il loro futuro: alla fine del percorso decideranno di rimanere insieme o di lasciare il villaggio delle tentazioni da soli o magari insieme ad uno dei tentatori.

Tra le coppie più in vista Sonia e Alessio: i due sono una coppia d’alcuni anni, hanno diversi interessi in comune, ma negli ultimi tempi le cose fra loro sono cambiate molto. Alessio è un giovane avvocato e ha 9 anni in meno di Sonia, anche lei un legale affermato, ma oltre al lavoro non sembrano condividere altro. Il giovane ha infatti confessato di vivere un rapporto turbolento che non la fa stare bene e questo disagio gli sta causando diversi problemi nel rapportarsi con la fidanzata:

“Ho scritto a Temptation perché abbiamo un rapporto turbolento. Vivo le giornate con un continuo di emozioni che mi fanno soffrire“. Da parte sua Sonia sente che il compagno si è allontanato anche dal punto di vista intimo e teme che la loro storia sia arrivata ormai al capolinea: “Nell’arco degli ultimi due anni, ho notato un allontanamento da parte sua. Ma ho visto anche una serie di atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore.”

Sonia sconvolta dopo la confessione di Alessio: cos’ha detto

Subito dopo l’entrata nel villaggio delle fidanzate Sonia è stata chiamata ad ascoltare le prime confessioni di Alessio, confessioni che ha fatto appena si è diviso da lei. Il giovane legale ha rivelato di non averle detto di aver chiamato Temptation Island perché sapeva di distruggerla psicologicamente, inoltre ha confessato di dubitare dei suoi sentimenti: “Non so se l’amo ancora…” Parole che hanno lasciato perplessa Sonia, che nonostante la sua maturità ha accusato il colpo.

Alessio ha poi ammesso di averle chiesto di sposarla solo per gratitudine: una confessione inattesa che probabilmente cambierà il percorso dei due fidanzati. Di sicuro l’avvocato dovrà capire cosa prova e se Sonia è davvero la donna della sua vita o solo una persona a cui vuole particolarmente bene, con cui condivide soprattutto il suo percorso professionale. Non è escluso che distante dalla fidanzata Alessio possa lasciarsi andare all’attenzioni di qualche tentatrice.