La prima polemica di questa edizione di Ballando con le Stelle la regalano Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Tutto parte dal giudizio che la giurata ha riservato alla concorrente nel corso della seconda puntata. “Succede una cosa strana: di concorrenti che ballano così così o male ne abbiamo visti tantissimi a Ballando con le Stelle, non sei la prima che arriva e non è un’étoile. Con te però succede una cosa strana: te sei una donna di grande personalità, sulla pista sparisce la personalità. Non è una questione di come balli, sulla pista sei proprio piccola” ha commentato Lucarelli.

Queste parole non sarebbero state gradite da Bruganelli, che, ospite ieri pomeriggio da Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha spiegato: “Quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa. Mi è sembrato totalmente gratuito ed è stato il motivo per cui ho perso completamente la brocca”.

Lucarelli, a distanza di alcune ore, quest’oggi è intervenuta proprio su questa dichiarazione di Sonia Bruganelli. “Mi presto a qualsiasi polemica ma deve partire da fatti raccontati per come sono andati e non ci devono essere minori (la figlia della Bruganelli in realtà non lo è, ndr) di mezzo usati a scopo personale. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico” ha esordito la giornalista.

“Sabato non è successo proprio niente di particolare e di fronte a una esibizione modesta ho detto educatamente quello che pensavo. Tutto qui. Adesso mi faccio consegnare lo stato di famiglia dai concorrenti. Ps. Ah, ovviamente con i figli c’è pura la costola rotta. Figli e malattia. Ha imparato bene dal manuale “Influencer marketing e vittimismo”. Temo che in tv funzioni meno, ma auguri a lei” ha commentato Lucarelli sulle proprie stories Instagram.

Da quanto scritto dalla giurata, dunque, sabato sera non ci dovrebbe essere un confronto tra Bruganelli e Lucarelli, né tantomeno quest’ultima dovrebbe commentare l’esibizione della concorrente. Andranno esattamente così le cose? Non resta che scoprirlo guardando il programma di Milly Carlucci.