Sonia Bruganelli, dopo mesi d’amore arriva la confessione su Madonia

In occasione dell’imminente uscita del suo libro Solo quello che rimane – Autobiografia di una lettrice Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera dove ha rivelato diversi dettagli della sua vita privata. Ha fatto delle confessioni inaspettate, che ha sentito il bisogno di rendere pubbliche e ha parlato anche della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis. padre dei suoi tre figli. La separazione è stata preceduta da diversi rumors, inizialmente smentiti e poi confermati con un’intervista rilasciata a Vanity Fair dai diretti interessati.

Sonia ha rivelato di aver abortito a soli 24 anni, stava con il conduttore da poco e ha sentito che quella era la scelta giusta, ma è stata una decisione che ha segnato la sua vita e il rapporto con Paolo: “Stavo con Paolo da un anno e ha condizionato tutta la nostra vita insieme. Da allora, per riprendermi quello che non avevo avuto la maturità di scegliere in quel momento, ho accumulato errori su errori” Sonia ha ribadito d’aver percepito che Paolo non era pronto, aveva avuto già due figli che l’ex compagna aveva portato negli Stati Uniti e per lui non era facile, piuttosto che avere un figlio senza di lui ha scelto di rimanere al suo fianco.

La Bruganelli ha ribadito di aver sposato Paolo per amore, non c’è stato nessun tradimento che ha condizionato la loro separazione. Oggi hanno un rapporto sereno, vivono sulle stesso pianerottolo e spesso mangiano anche insieme. Da qualche mese l’ex opinionista del Grande Fratello ha un nuovo amore, è legata all’ex coach di Ballando con le stelle Angelo Madonia e fra loro c’è un bellissimo rapporto. Fino ad ora Sonia ha evitato di parlare della sua relazione con il ballerino, anche se è stata più volte paparazzata. Tuttavia nell’intervista rilasciata al noto quotidiano ha fatto una confessione proprio sul neo compagno.

Sonia Bruganelli: “Madonia è più giovane, ma…”

Angelo Madonia, noto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle in veste di coach, è riuscito a conquistare l’attenzione di Sonia Bruganelli e a superare alcune sue diffidenze. Nonostante sia 11 anni più giovane di lei, Sonia non ha mai percepito la differenza d’età. Recentemente ha infatti ammesso che il ballerino ha sempre avuto nei suoi confronti un atteggiamento maturo e posato:

“Lui è più giovane di me, ma per esperienza, è più grande. Ha due figlie da due madri diverse, ha vissuto in Cina, sa che i miei figli vengono prima di tutto”. Ricordiamo che i due hanno ammesso la loro relazione qualche settimana prima del debutto a Ballando con le stelle: all’epoca Sonia ballava con Carlo Aloia, mentre Madonia con Federica Pellegrini, ma è stato sostituito durante la programmazione a causa di alcuni contrasti con la produzione.

“Ho sofferto di attacchi di panico”, la rivelazione di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha raccontato di aver vissuto dei momenti difficili che l’hanno portata a chiudersi in se stessa e anche a punirsi. L’ex opinionista ha anche ammesso di aver sofferto di attacchi di panico, che si sono presentati mentre era in vacanza negli Stati Uniti: “Non respiro, il cuore impazzisce, sono certa che sia un infarto. Passo quattro giorni con un peso alla gola, il corpo bloccato. La verità, lo capisco solo ora, è che intuivo che fingersi una famiglia normale era un’illusione”.

Ha anche sofferto di disturbi alimentari che l’hanno portata a diventare anemica e ad indebolirsi a tal punto che trascorreva tutto il giorno a letto. Poi il figlio Davide era preoccupato che morisse e lei ha capito che doveva reagire e farsi aiutare: “Mamma, ma tu muori?’. Quella frase mi ha svegliata. Mi sono detta: non posso lasciarmi andare, ho dei figli. Finalmente, mi sono fatta aiutare”.