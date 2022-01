Sonia Bruganelli: “Adriana? Sorella maggiore per questioni anagrafiche” La replica della Volpe

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ai ferri corti? Protagonista di una lunga intervista al magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, l’imprenditrice ha confermato l’indiscrezione, circolata nei giorni scorsi, che non prenderà parte alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in qualità di opinionista.

La moglie di Paolo Bonolis è tornata a parlare dei rapporti non idilliaci con la collega di seduta, deteriorati definitivamente dopo la pubblicazione di una foto a cena con Giancarlo Magalli:

Non mi pento di nulla Adriana se l’è presa, ma i rapporti tra di noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani.

Nel corso dell’intervista, la Bruganelli ha lanciato una frecciatina nei confronti della conduttrice con cui si è scontrata, più volte, in tv e sui social:

Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con quale litigavo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…

Un clima tutt’altro che sereno tra le due primedonne del reality di Canale 5:

Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza.

Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 19, 2022

Riuscirà il padrone di casa, Alfonso Signorini, a riportare la pace tra le due ‘rivali’ o almeno a promuovere l’ennesima tregua tra Sonia ed Adriana?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy