Soliti ignoti Speciale Telethon domani sera su Rai1, ecco gli ospiti

Domani, domenica 17 dicembre 2021 andrà in onda su Rai1 in diretta dal teatro delle Vittorie in Roma la serata Speciale Soliti ignoti Telethon che concluderà la settimana dedicata alla ricerca che ogni anno il Servizio pubblico radiotelevisivo destina a queste terribili malattie genetiche. La serata di domani sarà dunque occupata da uno Speciale di questo gioco a premi che spopola tutte le sere nell’access prime time della prima rete della televisione pubblica, con la sapiente guida di Amadeus.

Fra gli ospiti della serata di domani ci sarà il cantautore Marco Mengoni, che ha appena dato alle stampe un nuovo lavoro discografico del titolo Materia (Terra) con tanto di lancio del singolo contenuto in questo nuovo album dal titolo “Cambia il mondo“, lavoro questo che ha già presentato in tv da Geppi Gucciari nel suo programma “Che succede“, ma anche da Maria De Filippi ad Amici e da Diego Bianchi nel suo Propaganda live. Ora è giunto il momento di lanciare il suo nuovo lavoro sulla prima rete della televisione italiana e quale posto migliore se non in Soliti ignoti condotto da Amadeus, che è anche il direttore artistico del Festival di Sanremo (Marco anche al Festival in qualche modo?).

A giocare poi nella puntata di domani sera dello Speciale Soliti ignoti Telethon ci saranno anche la bella e brava Diana Del Bufalo, fra i protagonisti della pellicola nelle sale “7 donne e un mistero“, quindi l’attore Fabio De Luigi, protagonista del film “Tre di troppo” nelle sale con Virginia Raffaele e la coppia degli Arteteca, composta da Vincenzo Iupparello e Monica Lima. Inoltre vedremo al teatro delle Vittorie anche Christian De Sica fra i protagonisti del film di Natale insieme a Diletta Leotta e Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?“. Farà parte poi della partita anche la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo.

Appuntamento dunque per questa puntata Speciale Telethon dei Soliti ignoti domani sera a partire dalle ore 20:40 subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 con Amadeus e i suoi ospiti.