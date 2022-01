Ieri sera, martedì 11 gennaio 2021, Rai1 ha mandato in onda, a sorpresa, una puntata in replica (con alcuni piccoli tagli) di Soliti Ignoti – Il ritorno. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla Rai, non si tratta di un’eccezione, almeno fino al 6 febbraio. Infatti, nei prossimi giorni nell’access prime time della rete ammiraglia della tv pubblica si alterneranno appuntamenti inediti e riproposizioni di vecchie puntate del fortunato game show condotto da Amadeus.

Il motivo, sempre stando a quanto si apprende, sarebbe legato ai tanti impegni professionali del conduttore, che in queste settimane, come noto, sta preparando il Festival di Sanremo, in onda su Rai1 a partire dal primo febbraio (attualmente sono in corso le prove a Roma, prima del trasferimento in Liguria).

Al momento la Rai non ha comunicato in quali serate saranno mandate in onda le puntate inedite e in quali altre saranno invece proposte le repliche. Né ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo calendario delle registrazioni del programma, che è stato revisionato proprio per i numerosi impegni del conduttore.

A margine, va notato che curiosamente la replica della puntata di Soliti ignoti trasmessa ieri sera, con Antonella Clerici guest star, ha fatto registrare un ottimo ascolto, con share del 22,3% di share e oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori di media (Striscia la notizia si è fermata sotto i 4 milioni, per il 15,6% di share).

I numeri resteranno così alti anche nelle prossime serate oppure ad un certo punto il pubblico da casa si ‘accorgerà’ dell’effetto déjà vu?