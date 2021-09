1

Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e anche ex concorrente di Pechino Express, parteciperà anche al Grande Fratello Vip 6, in partenza su Canale 5, dal 13 settembre.

In anteprima su TvBlog, trovate il suo video di presentazione che verrà mandato in onda durante il kick-off di questa sesta edizione.

Nel video, Soleil, modella e influencer nata da padre italiano, di origini abruzzesi, e madre statunitense, descrive il proprio carattere e ciò che le dà maggiormente fastidio:

Sono Soleil, ho 27 anni e sono una modella, un’influencer, un’attrice, una giornalista… Sono nata a Los Angeles, da mamma americana, e per quello, forse, ho questa mia follia, e da papà abruzzese, e forse da lì, ho preso la mia testa “di coccio”! La mia parte americana è sicuramente quella che mi fa vivere la vita con più libertà, open minded, sicuramente senza preconcetti o pregiudizi che sono una cosa che odio. Mi auguro vivamente di non trovarli nella casa e se dovesse essere così, hold on… Reggeteme!

Soleil Sorge: il GF Vip 2 e la storia con Luca Onestini

Soleil non ha timore delle critiche. Dalla sua partecipazione a Uomini e Donne ad oggi, le accuse di essere una ragazza costruita e altezzosa le sono arrivate non poche volte. Provocatoriamente, Soleil ha ammesso di poter essere anche peggio di come la descrivono:

La bellezza non è il mio punto forte, si sa… Dicono di me che io sia costruita, snob, perfino antipatica. Non so chi l’abbia detto… Posso essere molto peggio di quello che pensano.

Durante il GF Vip 2, come ricordiamo, la sua storia con Luca Onestini naufragò durante la permanenza di quest’ultimo nella casa di Cinecittà. Nel video di presentazione, Soleil ha parlato anche di questo “precedente”: