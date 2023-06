Raiuno dà il via al ciclo di film riuniti sotto il nome “Destinazione amore”: pellicole a sfondo sentimentale, con varie ambientazioni e che raccontano amori c he sbocciano all’improvviso e che sorprendono. Si comincia con Sognando Parigi, in onda questa sera, mercoledì 7 giugno 2023, alle 21:25. Una storia d’amore che ha sullo sfondo la città dell’amore per eccellenza, ovvero Parigi. Se avete voglia di romanticismo, proseguite nella lettura!

Sognando Parigi, la trama

Victoria Lewis (Mallory Jansen) è una wedding planner molto precisa e brava nel suo lavoro. Lo sa bene Tracy Cook (Jayne Wisener), la sua amica, che le chiede di organizzare il suo matrimonio a Parigi e di essere la sua damigella d’onore.

La protagonista è entusiasta, anche se scopre che tra gli invitati c’è Cameron Reisch (Lachlan Nieboer), il suo ex, che porterà la sua attuale compagna. Nonostante sia fidanzato con un’altra, però, sembra evidente che Cameron non abbia ancora superato la storia con Victoria.

Tracy, però, cerca di distrarre l’amica ricordandole che proprio a Parigi aveva un amico di penna, Jacques (Joshua Sasse), che invita a ricontattare. Victoria accetta il consiglio: tra lei e Jacques, dopo una giornata insieme ed averlo invitato alla cena di benvenuto per gli ospiti del matrimonio, si accende la fiamma. Anche per questo, Victoria propone a Tracy di celebrare il matrimonio nel giardino privato di Jacques. Ma Cameron è in agguato: vuole riconquistare Victoria.

Sognando Parigi, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Cameron confessa i propri sentimenti a Victoria, che sembra riavvicinarsi a lui ed allontanarsi da Jacques. La protagonista pensa infatti che questo abbia rinunciato a lei, ma in realtà non è vero: l’uomo crede semplicemente che l’amore lo si debba lasciare andare e che se dovrà tornare, tornerà.

Al matrimonio di Tracy, Victoria legge una porzione della lettera che Jacques le scrisse quando aveva diciotto anni e si rende conto di essere innamorata di lui. Così, sulla pista da ballo, i due finalmente si avvicinano, si chiariscono e si baciano.

Sognando Parigi, il cast

Il cast del film-tv, che ha come titolo originale “Her pen pal” e che è stato trasmesso da Hallmark Channel nel giugno 2021, include una reunion delle serie tv Galavant. Sia Mallory Jansen (che ha recitato anche in The Big Leap ed Agent of S.H.I.E.L.D.) che Joshua Sasse (visto in No Tomorrow) erano infatti presente nella serie fantasy-comedy, nei panni rispettivamente della Regina Madalena e del protaogonista.

Mallory Jansen è Victoria Lewis

Joshua Sasse è Jacques

Jayne Wisener è Tracy Cook

Lachlan Nieboer è Cameron Reisch

Amy Louise Pemberton è Natalie Moore

Gregory Haney è Mike Halstrom

John Macdonald è Seth Moore

Amanda Blake è Jen Thomson

Il film-tv è diretto da Clare Niederpruem ed è scritto da Joie Botkin, Kim Askew e Amy Helmes.

Sognando Parigi su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Sognando Parigi in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.