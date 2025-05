Sognando Ballando con le Stelle: tutti i super ospiti di Milly Carlucci

Tanti personaggi amati dal pubblico per la prossima puntata che andrà in onda questo venerdì 23 maggio: chi ci sarà.

Milly Carlucci si prepara a tornare in onda con la semifinale di Sognando Ballando con le Stelle, speciale spin off del fortunato programma di Rai1 nato con l’occasione di celebrare i 20 anni del talent show che ha visto danzare tantissimi personaggi famosi. In occasione della penultima puntata la conduttrice ha deciso di invitare tanti super ospiti che saranno senz’altro apprezzati dal pubblico.

Una mossa audace che potrebbe dare una spinta agli ascolti che hanno faticato a decollare, lo show ha registrato numeri poco entusiasmanti soprattutto rispetto al programma principale, che invece ha sempre un ottimo share. Tanti i volti noti scelti dalla Carlucci per questa importante semifinale dello show.

Chi saranno gli ospiti della semifinale di Sognando Ballando con le Stelle

La semifinale di Sognando Ballando con le Stelle andrà in onda questo venerdì 23 maggio alle ore 21.35 su Rai1. Il programma, nato per celebrare i 20 anni dello show principale, terminerà con la scelta tra uno dei ballerini del futuro insegnante di danza per la prossima edizione.

Gli ospiti per la penultima puntata saranno Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Rocco Hunt e Francesca Michielin. Un parterre di tutto rispetto che entusiasmerà sicuramente il pubblico. Attesissime le esibizioni degli otto aspiranti maestri, vedremo sfidarsi le seguenti coppie: Valentina con Nikita Perotti, Hugo con Giada Lini, Vanessa con Carlo Aloia, Aly-Z con Moreno Porcu, Janiya con Pasquale La Rocca, Mario con Veera Kinnunen, Chiquito con Anastasia Kuzmina e Yuri con Alessandra Tripoli.

Purtroppo la Carlucci ha dovuto fare i conti con una serie di eventi che hanno “minato” il successo stesso dello show. E anche questo venerdì 23 maggio dovrà fare i conti con le ultime partite decisive di serie A, dove Napoli e Inter giocheranno – a distanza – per disputarsi lo scudetto, una sfida fino all’ultimo minuto, che potrebbe rubare parecchi ascolti al programma. La stessa cosa era accaduta nell’ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle, che è andata in onda in contemporanea con la semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis dove gareggiavano Sinner e Paul.

Vista l’importanza dell’ultimo appuntamento di campionato, che praticamente decreterà chi sarà il vincitore dello scudetto, la semifinale dello show sembra proprio che parta con un notevole svantaggio. La Carlucci, però, potrà contare su un bel gruppo di super ospiti, che regaleranno sicuramente momenti esilaranti al pubblico. Dopo la semifinale, l’ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle è prevista per il prossimo 30 maggio, in quell’occasione la Carlucci non dovrebbe avere particolari imprevisti dal punto di vista degli ascolti.

Intanto cresce l’attesa per conoscere il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, pare che Milly Carlucci sia già a lavoro e abbia fatto partire il “corteggiamento” nei confronti di volti amatissimi.