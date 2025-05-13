Sognando Ballando con le Stelle, la Lucarelli e la frecciatina a Sonia Bruganelli

Ballando con le Stelle è tornato in una versione tutta primaverile e straordinaria, per festeggiare i 20 anni del programma di grande successo della Rai. Lo spin off Sognando Ballando con le Stelle ha debuttato il 9 maggio sempre sul primo canale e sta già occupando le pagine dell’approfondimento televisivo con qualche dettaglio che ha riacceso vecchi rumors.

Il pubblico non ha certo dimenticato il gelido rapporto tra una delle concorrenti della scorsa edizione dello show di Milly Carlucci, Sonia Bruganelli, e una delle sue giurate storiche, Selvaggia Lucarelli, ritornata alla sua postazione anche nel format attuale.

Tra le due non scorre ben sangue e anche questa volta non sono mancate le frecciatine da parte della celebre giornalista e opinionista televisiva.

Una battutina indirizzata a Sonia Bruganelli

Sognando Ballando con le Stelle è già pronto per la seconda puntata che andrà in onda il 16 maggio, ma nel frattempo c’è già molto da dire sul primo appuntamento di questa nuova e inedita versione che vuole commemorare la longevità del programma.

Il programma è tornato con una proposta curiosa e una differenza sostanziale: non partecipano i personaggi famosi, ma solo i maestri di ballo in gara tra loro, in coppia con altri maestri. L’obiettivo? Vincere un posto da insegnante nella prossima edizione ufficiale del programma in onda a ottobre.

“Il nome è orribile” ha commentato scherzando Fabio Canino ospite di TvTalk: “Il programma è una celebrazione dei 20 anni, facendo rivedere dei video (io mi ero pure dimenticato di alcuni concorrenti arrabbiatissimi con noi), ma è anche un premio, un regalo al pubblico, allo zoccolo duro di Ballando, che da anni ci chiedeva di poter vedere ballare i professionisti con altri colleghi. Sono state unite le due cose. E poi cerchiamo un altro, o due, ballerini professionisti che verranno in autunno”.

Le coppie in gara sono dieci tra cui Vanessa con Carlo Aloia, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Janiya con Pasquale La Rocca, Valentina con Nikita Perotti, Mario con Veera Kinnunen e altri ancora. I giudici sono gli stessi di Ballando con le Stelle quindi Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ogni giudice assegna un “sì” (10 punti) o un “no” (0 punti), mentre il pubblico può votare via social.

Al netto dei commenti e del giudizio delle performance dei partecipanti, spunta la frecciatina di Selvaggia Lucarelli mentre si rivolge al ballerino professionista Aloia: “Carlo, hai una ballerina simpatica e che balla. Secondo me dopo la stagione con la Bruganelli hai chiesto il risarcimento, il reso!” Le sue parole, che non sono passate inosservate.

“Carlo ha detto ‘Torno a ballando solo se…’ e hai fatto bene”, ha poi aggiunto la giurata scatenando l’applauso del pubblico. Aloia però non ha dato spago alla questione preferendo non rispondere, se non con un semplice sorrisino. Tuttavia risulta che il maestro di ballo e Sonia Bruganelli sono rimasti in ottimi rapporti, come ha dimostrato la stessa ex concorrente con un un messaggio condiviso sulle sue storie di instagram con cui invitava i suoi follower a votarlo. Sulla battuta pungente di Selvaggia Lucarelli invece, al momento, da parte dell’imprenditrice, non è arrivata nessuna risposta.