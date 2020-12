Social Family, Katia Follesa e Angelo Pisani in una docu sit-com per Real Time

Katia Follesa e famiglia diventano protagonisto di una docu-comedy, diciamo una ‘sit-com’ dall’infarinatura documentaristica: parliamo di Social Family – Stories di famiglia, che debutta questa sera, venerdì 11 dicembre, dalle 22.30 su Real Time (DTT, 31). Dopo esser stato disponibile in esclusiva su Dplay Plus, la piattaforma OTT pay di Discovery Italia, per circa un mese, la serie arriva su Real Time nella seconda serata del venerdì, dopo Junior Bake Off: il venerdì, quindi, si configura sempre più all’insegna della leggerezza.

Prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia, Social Family si compone di 10 puntate da mezz’ora ciascuna trasmesse a blocchi di due a sera. Protagonisti Katia Follesa, il marito Angelo Pisani, attore di professione ma in casa eterno adolescente, e la loro figliola, Agata, che con i suoi 10 anni è la più matura di tutti. Una famiglia ‘come tante’, alle prese con i compiti, con una dieta da seguire e con una vita che al momento sembra lontanissima, fatta di cene con gli amici e vacanze da organizzare. Tutte cose oggi da evitare.

L”incidente scatenante’ di questa serie è l’intenzione di allargare la famiglia: il titolo del primo episodio, infatti, è “Vogliamo un bambino”. Il desiderio è quello di Katia che inizia a far circolare la notizia all’insaputa di Angelo per metterlo un po’ sotto pressione; una pressione che alla vigilia di un provino non è il massimo. Nella seconda, invece, è tempo per una “Festa di compleanno“, quella di Agata, che vorrebbe un pigiama party ma ha dei genitori piuttosto distratti.

Una infarinatura diciamo davvero molto, molto leggera di ‘docu’ per questa comedy, a dare un’occhiata al plot e lo spirito del racconto. Insomma una sit-com con protagonista una famiglia vera dalle avventure fictional. L’appuntamento quindi è per il venerdì sera, dalle 22.30, su Real Time e per chi avesse voglia di binge watching su Dplay Plus con tutta la stagione completa.