Questa sera, martedì 30 marzo, l’Italia Under 21 si gioca la qualificazione ai quarti degli Europei. Lo fa nella sfida contro la Slovenia. La partita sarà trasmessa in diretta da Maribor (Slovenia) su Rai2, con calcio di inizio alle ore 21.00.

La telecronaca di Slovenia-Italia Under 21 sarà affidata come di consueto alla coppia formata da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Lucio Michieli a curare gli interventi da bordocampo. Il post partita sarà proposto su Rai Sport, con interviste e approfondimenti.

L’Italia, che dopo le prime due partite ha ottenuto due punti (al debutto ha pareggiato con la Repubblica Ceca, sabato contro la Spagna) attualmente si trova al terzo posto nel gruppo B (passano le prime due). In caso di vittoria stasera, gli azzurrini di Paolo Nicolato conquisterebbero il pass per i quarti di finale dell’Europeo che andranno in scena a partire dal 31 maggio al 6 giugno 2021 (sempre con diretta sulle reti Rai, che detengono i diritti tv in esclusiva). A Cutrone e compagni potrebbe bastare, però, anche un pareggio nel caso in cui la Spagna battesse la Repubblica Ceca oppure se l’Italia segnasse almeno due gol, a patto che Spagna-Repubblica Ceca finisca 0-0.

Slovenia-Italia Under 21 sarà ovviamente visibile anche in live streaming su RaiPlay.

Da segnalare che oggi su RaiSport alle ore 18.00 sarà trasmessa in diretta anche Germania-Romania, valida sempre per gli Europei Under 21.

Ricordiamo che domani sera tornerà in campo la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, impegnata nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Lituania. La partita degli azzurri, reduci dal successo per 2-0 contro la Bulgaria, sarà trasmessa in diretta da Rai1.