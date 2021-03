In attesa della Nazionale maggiore in campo domani sera contro la Bulgaria, oggi va in scena il secondo impegno dell’Italia Under 21 negli Europei in corso in Ungheria e Slovenia. In particolare stasera sarà la volta di Spagna-Italia, trasmessa in diretta dallo Stadion Ljudski vrt di Maribor su Rai1. Calcio di inizio fissato alle ore 20.45, ma il pre-partita inizierà intorno alle ore 20.35, subito dopo il Tg1 della sera.

La telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Luca De Capitani e Manuel Pasquale, con interviste e interventi da bordocampo di Lucio Michieli.

Dopo il pareggio maturato nell’esordio contro la Repubblica Ceca, per gli azzurrini di Paolo Nicolato (nella foto in alto) l’appuntamento di stasera ha tutte le caratteristiche di uno snodo decisivo (la Spagna nella gara di apertura ha battuto 3-0 la Slovenia). Non ci saranno gli squalificati Tonali – 3 giornate – Marchizza e Gabbia, ma l’imperativo è non perdere, per evitare di rischiare il dentro o fuori nell’ultimo match contro i padroni di casa.

Ricordiamo che accedono ai quarti di finale (fase ad eliminazione diretta che andrà in scena dal 31 maggio al 6 giugno 2021, sempre con diretta sulle reti Rai) le prime e le seconde classificate di ogni raggruppamento.

Spagna-Italia di stasera sarà ovviamente visibile anche in live streaming su RaiPlay. Il post partita andrà in onda su RaiSport, mentre su Rai1 al termine della sfida di calcio sarà proposta, subito dopo il Tg1 della notte, la sesta puntata di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo.

Come ricordato in apertura, domani tornerà in campo la Nazionale di Roberto Mancini, impegnata nella non semplice trasferta in Bulgaria. Anche in questo caso la gara sarà trasmessa in diretta da Rai1.