Milano-Sanremo 2024 di ciclismo: dove vederla in tv, orari, Rai Sport, Eurosport

Sabato 16 marzo 2024, si terrà la 115esima edizione della Milano-Sanremo, la Classicissima di ciclismo (nota anche come la Classica di Primavera) e la prima delle cinque “classiche monumento” del calendario ciclistico internazionale (insieme al Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia), valida come ottava prova dell’UCI World Tour 2024.

La Milano-Sanremo sarà visibile sulla Rai e su Eurosport.

Milano-Sanremo 2024: dove vederla in tv

Milano-Sanremo 2024: Rai Sport, RaiPlay

Per quanto riguarda la Rai, la Milano-Sanremo 2024 andrà in onda su Rai Sport HD, a partire dalle ore 11:30, e su Rai 2, a partire dalle ore 14.

Su RaiPlay, invece, l’appuntamento è per le ore 9:50.

Su Rai Sport HD, la telecronaca della corsa sarà affidata ad Andrea De Luca, Stefano Garzelli e Beppe Conti.

Su Rai 2, invece, ci saranno la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, gli interventi dalla moto cronaca di Stefano Rizzato e quelli di Alessandro Fabretti dallo studio allestito sulla linea dell’arrivo.

Le ultime due ore della Milano-Sanremo andranno in onda anche su Rai Radio 1, con la radiocronaca a cura di Manuel Codignoni.

Milano-Sanremo 2024: Eurosport, Sky

La 115esima edizione della Milano-Sanremo andrà in onda anche su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e visibile anche su NOW e Sky Go) a partire dalle ore 9:50.

La telecronaca sarà a cura di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Milano-Sanremo 2024: discovery+

La Milano-Sanremo si può seguire anche in streaming, senza pubblicità, sulla piattaforma discovery+, dov’è disponibile il canale Eurosport 2.

Milano-Sanremo 2024: DAZN

Il canale Eurosport 2 è disponibile anche su DAZN, dove sarà possibile rivedere la Milano-Sanremo anche on demand, una volta terminata la corsa.

Milano-Sanremo 2024: TIMvision

Eurosport 2 è visibile anche su TIMvision.

Milano-Sanremo 2024: percorso, da dove parte, quanti km

Per la prima volta, la corsa avrà inizio da Pavia, da Piazza della Vittoria, e i primi 44 chilometri si correranno nell’Oltrepò Pavese. Il percorso tradizionale della gara riprenderà nel comune di Costeggio.

Anche in quest’edizione, sarà presente il Passo del Turchino, il punto più elevato della Milano-Sanremo, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, la penultima salita della Cipressa e quella successiva del Poggio di Sanremo.

Dopo 288 chilometri, la corsa si concluderà a Sanremo, in via Roma.

Milano-Sanremo 2024: ciclisti, partecipanti, squadre, favoriti

Alla corsa prendono parte 25 squadre, le 18 squadre iscritte all’UCI World Tour 2024 e 7 squadre invitate dell’UCI Continental Team.

Le squadre sono l’Alpecin-Deceuninck, l’Arkéa-B&B Hotels, l’Astana Qazaqstan Team, la Bora-Hansgrohe, la Cofidis, la Corratec Vini Fantini, la Decathlon AG2R La Mondiale Team, la EF Education-EasyPost, la Groupama-FDJ, la Ineos Grenadiers, l’Intermarché-Wanty, l’Israel-Premier Tech, la Lidl-Trek, la Lotto Dstny, il Movistar Team, la Soudal Quick-Step, il Team DSM-Firmenich PostNL, il Team Jayco AlUla, Team Polti Kometa, il Team Visma-Lease a Bike, il Tudor Pro Cycling Team, la UAE Team Emirates, l’Uno-X Mobility, la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè e la Bahrain Victorious.

I ciclisti azzurri che prenderanno parte alla corsa sono Alberto Bettiol, vincitore dell’ultima edizione della Milano-Torino, Filippo Ganna, arrivato al secondo posto l’anno scorso, Jonathan Milan, Maglia Ciclamino nella Tirreno-Adriatico 2024, e poi Vincenzo Albanese, Simone Velasco, Christian Scaroni, Giovanni Aleotti, Matteo Sobrero, Stefano Oldani, Niccolò Bonifazio, Valerio Conti, Lorenzo Quartucci, Kristian Sbaragli, Andrea Vendrame, Lorenzo Germani, Jacopo Mosca, Jacopo Guarnieri, Davide Cimolai, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Mattia Cattaneo, Gianni Moscon, Alessandro De Marchi, Giovanni Lonardi, Davide Bais, Mattia Bais, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon, Matteo Trentin, Alessandro Covi, Diego Ulissi, Davide Gabburo, Enrico Zanoncello, Alessio Martinelli, Filippo Magli, Martin Marcellusi, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato, Nicolò Buratti e Andrea Pasqualon.

Tra i favoriti, troviamo Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar, Mads Pedersen, Caleb Ewan, Cristophe Laporte e Jasper Philipsen.

Milano-Sanremo 2024: albo d’oro, vincitori

Il vincitore della scorsa edizione è stato l’olandese Mathieu van der Poel.

L’ultimo ciclista italiano ad aver vinto la corsa, invece, è Vincenzo Nibali, vincitore nel 2018.

Gli italiani che ha vinto la Milano-Sanremo sono stati in totale 51. Il record di vittorie azzurre è di Costante Girardengo, vincitore in ben 6 occasioni.