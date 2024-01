Sinner-Medvedev, il tennista azzurro giocherà per la prima volta una finale di uno Slam: ecco dove vedere il match in diretta.

Dopo la fantastica prestazione contro Novak Djokovic alle semifinali (terza vittoria in quattro incontri negli ultimi tre mesi contro il campione serbo), Jannik Sinner giocherà finalmente la sua prima finale di uno Slam e i tifosi del tennis azzurro possono già cominciare a sognare.

L’avversario sarà il tennista russo Daniil Medvedev che, nell’altra semifinale dell’Australian Open 2024, ha battuto il tedesco Aleksander Zverev.

Il match tra Sinner e Medvedev si giocherà domenica 28 gennaio 2024, alle 9:30 (ore italiane), alla Rod Laver Arena di Melbourne.

Per quanto riguarda gli Slam, prima della finale conquistata in Australia, il risultato migliore ottenuto da Sinner era la semifinale di Wimbledon, durante la scorsa stagione.

Per quanto concerne, invece, i tennisti italiani impegnati in una finale di Slam, l’ultimo azzurro, in ordine di tempo, a riuscire nell’impresa fu Matteo Berrettini che, nella finale di Wimbledon 2021, fu battuto da Novak Djokovic.

Prima di Berrettini, ci fu lo storico derby italiano nella finale 2015 dello US Open tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci. A vincere, in quell’occasione, fu Flavia Pennetta.

Dal 2010 al 2012, invece, la finale del singolare femminile del Roland Garros ha sempre visto una tennista italiana tra le protagoniste. Stiamo parlando di Francesca Schiavone (vincitrice nel 2010 e finalista nel 2011) e di Sara Errani (finalista nel 2012).

Altri precedenti vincenti: nel 1976, Adriano Panatta vinse il Roland Garros mentre nel 1959 anche Nicola Pietrangeli vinse l’Open di Francia. Un altro finalista, infine, fu Giorgio De Stefani nel 1932, sempre nel Roland Garros.

Sinner-Medvedev, tv: andrà in onda in chiaro? Dove vederla

La finale tra Sinner e Medvedev non sarà visibile in chiaro.

La norma dell’AgCom secondo la quale deve essere assicurata la trasmissione in chiaro degli eventi considerati di particolare rilevanza nazionale, infatti, non ha valore per la finale di uno Slam.

Il match tra Sinner e Medvedev, quindi, sarà visibile su Eurosport e andrà in onda domenica 28 gennaio 2024, a partire dalle ore 9:30.

Su Sky, il match andrà in onda su Eurosport 1, canale 210.

Eurosport è visibile anche con gli abbonamenti di NOW, DAZN, TIMvision, nel pacchetto dedicato di Prime Video e su discovery+.