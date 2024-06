Tour de France 2024 in diretta tv: dove vederlo, date, tappe

Tour de France 2024: come seguire in diretta tv, sulla Rai e su Eurosport, la 111esima edizione della Grande Boucle di ciclismo.

Da sabato 29 giugno, avrà inizio la 111esima edizione del Tour de France, la più prestigiosa corsa a tappe di ciclismo nel mondo. L’evento ciclistico più importante dell’anno, quest’anno, vedrà coinvolto anche il nostro paese. Il Tour de France è il più importante dei tre Grandi Giri (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España) ed è valevole come prova dell’UCI World Tour 2024.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguire il Tour de France 2024 in diretta tv.

Tour de France 2024: dove vederlo

Sarà possibile seguire il Tour de France 2024 sulle reti Rai e su Eurosport.

Tour de France 2024: diretta tv Rai, orari

La Rai, con Rai Sport, seguirà il Tour con una copertura quasi integrale, in diretta su Rai 2, e con due rubriche dedicate, Tour di Sera, in onda alle ore 20 su Rai Sport HD, e Tour di notte, in onda su Rai Sport HD a mezzanotte.

Il racconto della corsa sarà affidato a Stefano Rizzato e Davide Cassani, con Francesco Pancani, Alessandro Petacchi e Stefano Garzelli in studio.

Sarà possibile seguire il Tour anche in streaming su RaiPlay.

Tour de France 2024: diretta tv Eurosport, orari

Il Tour de France 2024 sarà trasmesso in diretta anche sui canali Eurosport 1 e 2. La telecronaca sarà a cura di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con la partecipazione di Moreno Moser e Wladimir Belli. La diretta integrale di ogni tappa sarà visibile in streaming su discovery+.

Eurosport è visibile su Sky e sulle piattaforme NOW, Sky Go, DAZN, TIMvision, Eurosport Player e discovery+.

La centoundicesima edizione del Tour de France avrà inizio sabato 29 giugno 2024 e terminerà domenica 21 luglio 2024. I giorni di riposo saranno due: l’8 luglio e il 15 luglio.

Tour de France 2024: tappe

Per la prima volta nella storia, il Tour de France avrà inizio dall’Italia, con le prime tre tappe che si correranno interamente nel nostro paese.

Sempre per la prima volta, inoltre, il Tour non si concluderà a Parigi, a causa dei preparativi per i giochi olimpici. Di seguito, tutte le 21 tappe, per un totale di 3492 km:

29 giugno Firenze (ITA) – Rimini (ITA) 206 km

30 giugno Cesenatico (ITA) – Bologna (ITA) 200 km

1° luglio Piacenza (ITA) – Torino (ITA) 229 km

2 luglio Pinerolo (ITA) – Valloire 138 km

3 luglio Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas 177 km

4 luglio Mâcon – Digione 163 km

5 luglio Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (cron. individuale) 25 km

6 luglio Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Églises 176 km

7 luglio Troyes – Troyes 199 km

8 luglio giorno di riposo

9 luglio Orléans – Saint-Amand-Montrond 187 km

10 luglio Évaux-les-Bains – Le Lioran 211 km

11 luglio Aurillac – Villeneuve-sur-Lot 204 km

12 luglio Agen – Pau 179 km

13 luglio Pau – Saint-Lary-Soulan (Pla d’Adet) 152 km

14 luglio Loudenvielle – Plateau de Beille 198 km

15 luglio giorno di riposo

16 luglio Gruissan – Nîmes 187 km

17 luglio Saint-Paul-Trois-Châteaux – SuperDévoluy 178 km

18 luglio Gap – Barcelonnette 179 km

19 luglio Embrun – Isola 2000 145 km

20 luglio Nizza – Col de la Couillole 133 km

21 luglio Monte Carlo (MCO) – Nizza (cron. individuale) 34 km

Tour de France 2024: Italia

Come già anticipato, il Tour avrà inizio in Italia, nel centenario della vittoria della Grande Boucle del primo ciclista italiano, Ottavio Bottecchia.

Il Tour partirà da Firenze e la prima tappa si concluderà a Rimini. La seconda tappa, invece, avrà inizio da Cesenatico e terminerà a Bologna. La terza tappa, invece, partirà da Piacenza e si concluderà a Torino. La quarta tappa, infine, avrà inizio da Pinerolo e sarà la prima che si concluderà in Francia.

Tour de France 2024: favoriti

I favoriti di quest’edizione sono il ciclista sloveno Tadej Pogacar, vincitore dell’ultima edizione del Giro d’Italia e vincitore del Tour nel 2020 e nel 2021, il danese Jonas Vingegaard, detentore del titolo e vincitore anche due anni fa, lo sloveno Primoz Roglic, il belga Remco Evenepoel e l’olandese Mathieu van der Poel.

Tour de France 2024: italiani in gara

I ciclisti italiani in gara sono Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Davide Ballerini, Michele Gazzoli, Davide Formolo, Gianni Moscon e Matteo Sobrero.