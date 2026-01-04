Slalom di Kranjska Gora, Shiffrin contro tutte: l’Italia cerca conferme dopo il gigante
Sulla Podkoren va in scena lo slalom femminile di Kranjska Gora: Shiffrin favorita, Rast principale rivale, azzurre a caccia di continuità dopo il gigante
La Coppa del Mondo femminile di sci alpino offre un altro appuntamento importante e a meno di ventiquattr’ore dal gigante, la Podkoren di Kranjska Gora torna protagonista con lo slalom speciale. La località slovena chiude così un fine settimana interamente dedicato alle discipline tecniche, con una gara che promette spettacolo e che potrebbe incidere in modo significativo sulla classifica di specialità.
Dal gigante allo slalom: continuità cercasi
Il gigante disputato ieri ha lasciato indicazioni importanti. Vittoria della svizzera Rast che ha confermato il suo ottimo momento guidando il podio davanti a Julia Scheib e Paula Moltzan mentre la squadra azzurra ha deluso. Quarta Mikaela Shiffrin con poco più di un secondo di ritardo davanti a Colturi.
Solo 11esima Sofia Goggia, anticipata anche da Dalla Mea decima e migliore delle azzurre. Se Lara Della Mea ha mostrato segnali di crescita, riuscendo a rimanere agganciata alle migliori nella parte centrale di gara, buone notizie arrivano da Federica Brignone che da ieri è tornata ad allenarsi in gruppo con la Nazionale.
Shiffrin favorita, Rast osservata speciale
Nello slalom di oggi l’attenzione è inevitabilmente rivolta a Mikaela Shiffrin, leader incontrastata della specialità e della classifica generale. L’americana arriva a Kranjska Gora con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il primato, ma dovrà guardarsi soprattutto da Camille Rast, già capace di metterla sotto pressione nello slalom di Semmering, deciso per pochi centesimi. Attenzione anche a Wendy Holdener e alle atlete svedesi, sempre a loro agio su tracciati ritmati come quello sloveno.
Le azzurre: Della Mea e Peterlini in prima linea
Per l’Italia le speranze principali sono affidate a Lara Della Mea e Martina Peterlini. La prima è chiamata a trasformare le buone sensazioni del gigante in un risultato concreto nello slalom, la seconda arriva forte di una gara in progressione nell’ultima uscita, che le ha restituito fiducia. Alle altre azzurre si chiede soprattutto solidità, in una stagione in cui ogni piazzamento pesa anche in chiave qualificazione olimpica.
Orari e copertura TV
La prima manche scatterà alle 09.30, la seconda alle 12.15. Diretta in chiaro su Rai 2, con prosecuzione della seconda manche su RaiSport HD dalle 13.00. Diretta TV anche su Eurosport con streaming disponibile su RaiPlay, Discovery+ e DAZN.
Classifica slalom speciale
- Mikaela Shiffrin (USA) 500
- Lara Colturi (ALB) 280
- Camille Rast (SUI) 262
- Wendy Holdener (SUI) 208
- Katharina Truppe (AUT) 186
- Lena Duerr (GER) 180
- Paula Moltzan (USA) 172
- Emma Aicher (GER) 149
- Anna Swenn-Larsson (SWE) 135
- Katharina Liensberger (AUT) 116
Classifica generale
- Mikaela Shiffrin (USA) 743 punti
- Camille Rast (SUI) 603 punti
- Alice Robinson (NZL) 484 punti
- Julia Scheib (AUT) 460 punti
- Sofia Goggia (ITA) 428 punti
- Lara Colturi (ALB) 402 punti
- Emma Aicher (GER) 381 punti
- Paula Moltzan (USA) 372 punti
- Sara Hector (SWE) 354 punti
- Lindsey Kildow Vonn (USA) 350 punti