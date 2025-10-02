Sky, “Una gioventù bruciata” il documentario che celebra James Dean: dove rivederlo

Su Sky Documentaries è arrivato il documentario dedicato a James Dean, in occasione del 70esimo anniversario della sua tragica scomparsa. Il film è infatti un omaggio alla breve vita dell’attore e alla sua carriera. Diretto da Cyril Leyth, il prodotto Sky è disponibile anche in streaming su Now e on demand.

La trama del documentario su James Dean

Una gioventù bruciata ripercorre la vita e la carriera del famoso attore, morto tragicamente a soli 24 anni in un incidente stradale. Originario di Marion (nell’Indiana) e nato nel 1931, James Dean è infatti venuto a mancare nel 1955 in California dopo uno scontro frontale avvenuto mentre era a bordo della sua Porsche 550 Spyder. In questo film si vedono degli estratti dei capolavori a cui ha partecipato e in cui viene messo in evidenza tutto il suo straordinario talento. L’attore ha sempre dimostrato di avere un grande coraggio ma soprattutto di essere in grado di rompere gli schemi e di portare sul set anche la sua fragilità. Lo si vede quindi nei panni di personaggi avventurosi ma anche timorosi, come quelli presentati nei film La valle dell’Eden di Elia Kazan, Gioventù bruciata di Nicholas Ray e Il gigante di George Stevens.

Viene inoltre raccontato il ragazzo oltre la star, cresciuto in una fattoria e attorniato di animali, campi sterminati e abitudini molto distanti da quelle delle figure di Hollywood. James Dean ha tra l’altro sempre messo sotto i riflettori i suoi conflitti interiori, rinunciando spesso a quella mascolinità che viene imposta sul grande schermo.

70 anni senza James Dean

L’iconico attore continua ad incarnare il ricordo di una stella nascente la cui vita è finita troppo presto. Lui era ribelle ma anche fragile, e si discostava spesso dal “modello di uomo” che era invece molto vicino a quello dei colleghi dell’età d’oro di Hollywood come Charlton Heston, Humphrey Bogart o Clark Gable. Impossibile non ricordare i suoi tic verbali e il suo linguaggio del corpo. Grazie alle sue doti attoriali e al suo naturale istinto davanti alla macchina da presa, l’artista ha messo in disparte i segni dell’eroismo e ha creato una leggenda da antieroe. Bisessuale, ha reinventato un nuovo modello di uomo anche fuori dal set, in grado di scatenare introspezione e di manifestare i propri sentimenti e le proprie emozioni. Un punto di riferimento per il mondo del cinema, ma anche per gli uomini che hanno da lui appreso un nuovo genere di mascolinità.