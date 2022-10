Sky annuncia l’aumento del prezzo del pacchetto Sky TV per alcuni utenti: 2,90 euro al mese in più

Tempo di rimodulazioni anche in casa Sky. L’aumento dell’offerta dei contenuti per gli abbonati di Sky TV – dalle nuove produzioni Sky Originals all’arrivo di Discovery+ (che avrebbe un costo di 1,99 euro da solo) e Paramount+ (che avrebbe un costo di 7,99 euro al mese) porta con sé un aumento del costo dell’abbonamento a Sky TV per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento residenziale fino al 3 febbraio 2021.

L’annuncio della rimodulazione arriva proprio da Sky con la nota “Modifica delle condizioni del tuo contratto di abbonamento al pacchetto Sky TV per Clienti con Abbonamento residenziale Sky per adesioni fino al 3 Febbraio 2021“. L’aumento dei prezzi, almeno per il momento, non riguarderà gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento dal 4 febbraio 2021, ma tutti gli altri che sono con Sky da più tempo.

Sky TV aumenta di 2,90 euro al mese dal 1° dicembre 2022

Dal 1° dicembre 2022 tutti gli utenti che rientrano nella casistica illustrata da Sky si troveranno a pagare 2,90 euro al mese in più (34,8 euro all’anno).

L’aumento del prezzo mensile del pacchetto Sky TV – il pacchetto base, di fatto, a cui è possibile aggiungere varie opzioni come Cinema, Sport, Calcio o Netflix – varrà per tutti gli utenti abbonati fini al 3 febbraio 2021, con la sola eccezione di quelli che avevano usufruito di sconti e offerte.

La nota di Sky, infatti, spiega che “se usufruisci di uno sconto sul prezzo del tuo abbonamento, tale sconto resterà invariato e continuerà ad applicarsi fino alla sua data di scadenza“.

Come verificare se siete coinvolti dall’aumento di Sky TV

Se non siete sicuri della vostra data di sottoscrizione a Sky TV e volete sapere con certezza se sarete coinvolti o meno dall’aumento mensile a partire dal 1° dicembre 2022 potete recarvi nell’area Fai Da Te del vostro account Sky, verificare le opzioni attive, la data di sottoscrizione e le condizioni dell’offerta e gli eventuali sconti ancora attivi.

Non solo. Se preferite attendere, Sky vi invierà una comunicazione ufficiale nella prossima fattura per annunciarvi il nuovo prezzo dell’offerta e indicarvi le modalità con cui potete recedere anticipatamente dal contratto.

Come richiedere il recesso anticipato del suo abbonamento a Sky TV

Se non siete disposti ad accettare l’aumento, l’unica opzione che avete è recedere anticipatamente dal contratto di abbonamento, senza né costi né spese. La procedura è semplice e avete più di una strada da percorrere: