Sky Tg24 torna Live: si riparte ad aprile da Bari

Sky Tg24 Live in Bari venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022: riparte il giro d’Italia di Sky Tg24 che negli ultimi due anni ha toccato Courmayer e Firenze e che adesso scende per la prima volta al Sud e per di più si apre al pubblico. Dopo due edizioni in piena pandemia, infatti, Sky Tg24 Live apre le sue porte a quanti sono interessati a partecipare in presenza al calendario di talk e appuntamenti che compongono questa due giorni pugliese. Il format riesce, così, a recuperare la sua essenza, quella per il quale è nato, ovvero creare confronto e dibattito nei territori di Italia, portando l’informazione e il dialogo nelle piazze, ascoltando la voce delle persone al di là dei servizi, dei vox populi, dei ‘sondaggi’. Una informazione che riparte dal territorio e che lo incontra, sia pur nel rispetto delle norme anti-Covid, perché la pandemia non è finita.

La due giorni di incontri baresi, realizzati in collaborazione con la Regione Puglia, ha come tema “Il racconto del presente – Sfide”: inevitabile parlare della guerra in Ucraina, anche se gli approfondimenti avranno come focus quanto accaduto negli ultimi due anni con la crisi pandemica, andando dall’uso dei fondi del Pnrr ai piani energetici, passando per i temi ambientali. Tra gli ospiti già annunciati ìl Commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, quindi la senatrice di +Europa Emma Bonino. Nella prima serata di venerdì, dalle 21.30, ci saranno inoltre due incontri fra parole e musica con Brunori Sas e i Selton. Gli eventi live saranno trasmessi sui canali tv di Sky Tg24 (500, 501 e 50) e in streaming su sito e social. Per chi fosse interessato a partecipare live agli incontri di Sky Tg24 a Bari, organizzati al teatro Kursaal Santa Lucia, può iscriversi al link dedicato.

Dopo Bari, Sky TG24 Live In farà tappa a Venezia, Firenze, Bergamo con Brescia.