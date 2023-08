Era il 31 agosto 2003, un giorno che per alcuni sarà stato uno dei tanti, ma non per tutti. Non lo è stato per il piccolo schermo e per i principali media d’informazione nazionale: quel giorno nacque Sky Tg24.

In un periodo storico di sviluppo delle all-news in tutto il Mondo per rispondere alla grande richiesta di notizie in tempo reale, anche il nostro Paese (dopo Rai News, nel 1999) vide nascere quella che è tuttora una delle realtà più seguite nel panorama delle news istantanee.

Sky Tg24 sin dal primo momento ha fatto sua una missione: poter arrivare al suo pubblico tramite un linguaggio semplice, una comunicazione diretta e con l’intenzione di poter interagire con esso. La costante attenzione alle tecnologie che hanno permesso alla squadra di raccontare l’attualità nel modo più chiaro ed efficace, non a caso, è uno dei punti al centro del modus operandi del canale.

Breaking news, notizie in primo piano, eventi storici, personaggi, inchieste, interviste. Tanti sono i fatti di cui Sky Tg24 si è occupata nei suoi primi vent’anni.

Sky Tg24 compie 20, come celebra il compleanno

Per ripercorrere quanto fatto in questi due decenni, nel giorno del proprio compleanno il 31 agosto, la testata andrà in onda con una grafica dedicata e con approfondimenti che ripercorreranno tutti gli avvenimenti che in questo periodo hanno segnato la storia italiana e internazionale.

Grazie anche ad un sondaggio curato da Quorum/Youtrend che ha sondato le notizie maggiormente rilevanti per gli italiani dal 31 agosto 2003 ad oggi:

La pandemia

Il conflitto russo-ucraino

Il terremoto a L’Aquila

la scomparsa di Papa Wojtila.

A commentarle e ad analizzare l’evoluzione del mondo dell’informazione, i direttori che si sono succeduti alla guida del canale, l’attuale direttore Giuseppe De Bellis con Sarah Varetto ed Emilio Carelli.

Il direttore Giuseppe de Bellis: “Siamo giovani, ma siamo maturi”

Le parole estratte dall’editoriale di Giuseppe de Bellis sul sito ufficiale di Sky Tg24

“Siamo una testata giovane. Due decenni nel mondo dell’informazione sono pochi. Ma ci sentiamo maturi. Anzi, consapevoli, che forse è la parola più giusta – afferma per celebrare l’anniversario – Ciò che solitamente un ventenne ancora non è e che invece è un sentimento condiviso nella nostra newsroom, nei nostri studi, sulle strade e nelle piazze in cui i nostri giornalisti raccontano ciò che accade. La consapevolezza di essere dal primo giorno dentro le notizie e di continuare ad esserlo sempre. Questa è la nostra identità, questa è la ragione stessa della nostra esistenza”.

Prosegue:

“Quando Sky decise di investire nell’informazione con l’idea di portare le notizie nelle case degli italiani 24 ore su 24 il mondo delle all news in Italia era agli albori. Sky TG24 non è stata la prima, ma ciò che ci rende consapevoli adesso è l’eredità del pensiero che fu alla base di quella scelta: doveva essere un canale indipendente, politicamente neutrale, che metteva al centro della sua anima il primato della notizia, del modo con cui andava riportata. Veloce, asciutta, precisa, verificata. Attorno alla notizia una nuova tecnologia e molte innovazioni di linguaggio. Perché – conclude – non conta solo che cosa dici, ma anche il luogo in cui lo fai, la tecnologia che hai a supporto, l’estetica complessiva di un canale che aveva e ha un’idea di eccellenza”.

I numeri di Sky Tg24

Sky TG24 ogni giorno informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali.

Sui social conta 3 milioni di follower su Twitter, oltre 1,5 milioni su Facebook e 570mila su Instagram. Con i profili Tik Tok e YouTube si apre inoltre a nuovi linguaggi e nuove audience.

Secondo la ricerca ‘Digital News Report 2022 di Reuters’ Sky Tg24 risulta essere il secondo brand di informazione più affidabile, insieme al Sole 24Ore, preceduto solo dall’agenzia di stampa Ansa.