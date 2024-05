Sky Stream: dal 3 giugno, arriva il nuovo box per i contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming

Dal prossimo 3 giugno, Sky lancerà la novità di Sky Stream, il nuovo box che integrerà, in un’unica interfaccia, tutti i contenuti Sky, sia live che on demand, quelle delle principali app in streaming (tra le quali Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity) e anche quelli dei principali canali in chiaro.

Sky Stream avrà lo stesso interfaccia di Sky Glass, grazie al software Entertainment OS, controllabile anche con la voce. Sarà disponibile la funzione Restart, per non perdere nulla dei programmi in onda, anche in diretta e sui canali in chiaro, e sarà possibile anche creare delle playlist personali con i propri contenuti preferiti.

Sky Stream, inoltre, supporta lo standard 4K, per poter vedere gli eventi disponibili su Sky Sport 4K e i contenuti on demand disponibili con il massimo della definizione.

A ridosso del lancio commerciale, avrà inizio la campagna di comunicazione.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia:

In un mondo in cui le persone hanno sempre più scelta, quasi la metà dei consumatori afferma di avere difficoltà a decidere cosa vedere. Proprio per questo è nato Sky Glass che, con il suo sistema operativo all’avanguardia, permette di risolvere questo problema e risparmiare tempo. Oggi, con Sky Stream, portiamo questa esperienza innovativa su qualsiasi TV, dando a tutti la possibilità di trovare il contenuto giusto tra le varie app, Sky e i principali canali in chiaro in modo semplice e immediato. Scegliere cosa vedere sarà davvero facile per tutti.

Sky Stream è adatto a tutte le tv dotate di una porta HDMI e va collegato alla propria rete domestica per vedere i contenuti. L’installazione non necessita dell’intervento di un tecnico e, ovviamente, non è necessaria la parabola. Il box si riceve direttamente a casa.

Sarà possibile scaricare l’app Sky Go anche per vedere i programmi Sky fuori casa.