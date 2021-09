Volti e storie diverse a ottobre su Sky e in streaming su NOW grazie alle tante serie tv in arrivo che si aggiungono a quelle iniziate nelle settimane precedenti e che finiranno (o semplicemente proseguiranno nel corso del mese). Si viaggia nel passato inglese con Belgravia e in quello americano con The Son, si combatte il crimine con The Equalizer, si racconta lo scandalo Clinton – Lewinsky con American Crime Story, si guarda al presente con Cobra e American Rust.

Sky e NOW Serie tv ottobre il calendario

Ecco le serie tv in arrivo sui canali Sky a ottobre. Per quanto riguarda le serie tv di Mediaset Premium non sono disponibili su NOW ma sono in streaming su Infinity.

Venerdì 1 – The Equalizer s.1 Sky Investigation

Queen Latifah è la protagonista del remake della serie anni ’80 già portata al cinema da Denzel Washington. Robyn McCall è un’ex agente CIA dell’organizzazione The Company che si occupa di operazioni poco chiare, ora ha creato una sua società per aiutare chi ha subito dei torti.

Creata da Julian Fellows di Downton Abbey è un dramma storico nell’età della Resturazione.

nuova stagione su Fox Venerdì 8 – Animal Kingdom s. 5 Premium Crime

Western con Pierce Brosnan ambientato nel 1849 in Texas. I fratelli Eli e Martin McCullough vengono rapiti dai nativi Comanche e la famiglia assassinata; nel 1915 Eli ha fatto fortuna diventando un imprenditore senza scrupoli e dopo il bestiame è interessato al petrolio.

Robert Carlyle torna nei panni del primo ministro Robert Sutherland in una nazione ancora in crisi dopo gli eventi della prima stagione.

Ryan Murphy rilegge il caso di Monica Lewinsky e Bill Clinton, con Clive Owen, Sarah Paulson, Beanie Feldstein.

s.8 seconda parte Premium Stories Lunedì 25 – American Rust s.1 Sky Atlantic/Now

Maura Tierney e Jeff Daniels in una serie Showtime tratta dal romanzo di Philipp Meyter, un family drama con al centro il capo della polizia Del Harris in una cittadina della Pennsylvania, che dovrà decidere se proteggere il figlio della donna che ama che sembra colpevole di omicidio.

serie danese, Jan Michelson ha indagato per sei mesi sulla scomparsa della diciassettenne Julie, ma i capi, convinta che sia morta, gli tolgono il caso. Jan continua a indagare e trova un’altra diciassettenne scomparsa ma da dieci anni, il rapimento di una terza ragazza porta alla luce la presenza di un serial killer.

Adattamento del romanzo di Tom Perrotta, al centro la 45enne Eve Fletcher, divorziata che dopo la partenza del figlio per il college fa un bilancio della propria vita e scopre un nuovo risveglio sessuale.

Nick Roman è un agente immobiliare che si occupa di case particolari: disinfesta e rivende case infestate dai fantasmi

Thriller scozzese di BBC con al centro una donna accusata di incitamento all’omicidio per aver postato la foto dell’uomo che avrebbe ucciso il figlio di 14 anni.

Sky e NOW le serie tv che proseguono a Ottobre

Iniziate nelle settimane o nei mesi precedenti, ecco le serie tv in prima visione che proseguono con appuntamento settimanale:

Lunedì: Scene da Un Matrimonio fino al 18 ottobre; Transplant s.1

fino al 18 ottobre; s.1 Martedì: Billions s. 5 e Black Monday 3 fino al 5 ottobre; Carter fino al 19 ottobre; La Tamburina fino al 12 ottobre

s. 5 e 3 fino al 5 ottobre; fino al 19 ottobre; fino al 12 ottobre Venerdì: Britannia s.3 fino all’8 ottobre

s.3 fino all’8 ottobre Sabato: The L Word: Generation Q s.2 e Work in Progress s.2 fino al 23 ottobre

Q s.2 e Work in Progress s.2 fino al 23 ottobre Domenica: The Sister finale 3 ottobre

Sky e NOW 5 serie tv da non perdere a Ottobre

Tra le novità di Ottobre di Sky e NOW in streaming ecco cinque appuntamenti consigliati e da non perdere nel corso del mese:

Scene da un Matrimonio : le ultime puntate inedite della miniserie adattamento dell’originale di Bergman sono assolutamente da non perdere, per la loro capacità di raccontare la vita di due persone, per la loro forza, per la qualità dei dialoghi e della messa in scena.

: le ultime puntate inedite della miniserie adattamento dell’originale di Bergman sono assolutamente da non perdere, per la loro capacità di raccontare la vita di due persone, per la loro forza, per la qualità dei dialoghi e della messa in scena. Belgravia : un nuovo period drama dal papà di Downton Abbey, una storia che inizia nel 1815 a Bruxelles nella notte tra il 15 e il 16 giugno, a due giorni da Waterloo, quando al ballo per il Duca di Wellington della duchessa Richmond, si incontrano Sophia Trenchard ed Edmund Bellasis. E 26 anni dopo a Belgravia, quartiere di Londra, quel ballo ancora tormenta le due famiglie.

: un nuovo period drama dal papà di Downton Abbey, una storia che inizia nel 1815 a Bruxelles nella notte tra il 15 e il 16 giugno, a due giorni da Waterloo, quando al ballo per il Duca di Wellington della duchessa Richmond, si incontrano Sophia Trenchard ed Edmund Bellasis. E 26 anni dopo a Belgravia, quartiere di Londra, quel ballo ancora tormenta le due famiglie. The Equalizer: per gli amanti dei procedurali polizieschi a tinte action, una novità da non perdere con protagonista la sempre convincente Queen Latifah.

per gli amanti dei procedurali polizieschi a tinte action, una novità da non perdere con protagonista la sempre convincente Queen Latifah. American Rust : qualità Showtimer per la serie ambientata nell’America profonda là dove il sogno americano entra in crisi, in una di quelle comunità di “brave persone” che fanno sempre scelte sbagliate.

: qualità Showtimer per la serie ambientata nell’America profonda là dove il sogno americano entra in crisi, in una di quelle comunità di “brave persone” che fanno sempre scelte sbagliate. Darkness: Those Who Kill, per chi non riesce a resistere al fascino oscuro dei crime nordici.

Sky e NOW l’intrattenimento oltre le serie tv

Non solo serie tv a Ottobre su Sky e NOW, ecco le novità più interessanti tra show e documentari: