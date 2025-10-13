Sky omaggia Diane Keaton: la programmazione speciale con i ruoli più iconici dell’attrice

Diane Keaton è scomparsa all’età di 79 anni e, in suo omaggio, Sky ha preparato una programmazione speciale.

Sky Cinema rende omaggio alla memoria di Diane Keaton, scomparsa all’età di 79 anni, con una programmazione speciale su Sky Cinema Due e una collezione on demand che ripercorre alcune delle sue interpretazioni più amate.

Tutti i titoli in programma dopo la morte di Diane Keaton

Domani, lunedì 13 ottobre, Sky Cinema Due dedica la programmazione pomeridiana e serale al ricordo dell’attrice, con i seguenti titoli: The Big Wedding (alle 17:55), Natale all’improvviso (alle 19:25), in prima serata Provaci ancora, Sam (alle 21:15) e, a seguire, Donne al verde (alle 22:45).

Inoltre, sarà disponibile on demand una collezione di film che ne celebrano la carriera, in cui troviamo – oltre a quelli già citati – Il club delle prime mogli (Paramount+), The Young Pope, la saga completa de Il Padrino (Paramount+), Il buongiorno del mattino (Paramount+), Ruth & Alex – L’amore cerca casa (Paramount+) e Mai così vicini (Paramount+).

Paramount+ è incluso con Sky Cinema. Un percorso per ricordare con affetto e ammirazione una delle interpreti più iconiche e versatili del cinema americano.

Chi era l’attrice

Originaria di Los Angeles e nata nel 1946 con il nome di Diane Hall, è stata la maggiore di quattro figli. Figlia di un ingegnere civile e di una casalinga, ha ottenuto il successo negli anni ’70 grazie a pellicole di grande successo come “Il Padrino”, “Baby Boom”, “Il club delle prime mogli” e “Tutto può succedere”. Il suo lavoro con Woody Allen ha rappresentato uno dei momenti più significativi della sua carriera, in particolare grazie al ruolo per cui ha ottenuto l’Oscar. Dopo l’Oscar per Annie Hall, ha ottenuto altre nomination per Reds (1981) di Warren Beatty — con cui ebbe anche una relazione — Marvin’s Room (1996) e Something’s Gotta Give (2003), accanto a Jack Nicholson.

Tra i film più rappresentativi della sua carriera figurano Looking for Mr. Goodbar (1977), Interiors (1978), Manhattan (1979), Mrs. Soffel (1984), Crimes of the Heart (1986), Baby Boom (1987) — che segnò l’inizio della collaborazione con Nancy Meyers — e le amate commedie Father of the Bride (1991) e Father of the Bride Part II (1995) con Steve Martin. Ha inoltre trionfato in Manhattan Murder Mystery (1993) e The First Wives Club (1996), al fianco di Bette Midler e Goldie Hawn.

Negli anni successivi, Keaton lavorato anche dietro la macchina da presa, firmando videoclip, episodi di serie come China Beach e Twin Peaks, e lungometraggi come Unstrung Heroes (1995) e Hanging Up (2000).