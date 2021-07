Sky e NOW le nuove serie tv di Agosto 2021: Jett, The White Lotus e Mirage in arrivo

Dopo lasbornia di Luglio con le 10 serie tv in 10 giorni per il lancio dei nuovi canali Sky Serie e Sky Investigation, il mese di Agosto su NOW in streaming e su Sky attraverso i canali lineari e l’on demand. I titoli più interessanti del mese tornano così a essere su Sky Atlantic.

Il 2 agosto debutta Jett – Proffesione Ladra un avvincente crime/action con Carla Gugino composto da una sola stagione da 9 episodi, prodotto per Cinemax (canale del gruppo WarnerMedia – HBO). Al centro la storia di un’abile ladra uscita di prigione con l’obiettivo di tornare dalla figlia ma che si ritrova coinvolta nel suo vecchio mondo criminale. Nel cast anche Giancarlo Esposito, Gil Bellows e Jodie Turner Smith per una serie che fa dell’adrenalina e dell’intrigo il suo punto di forza.

A breve distanza dagli USA arriva il 14 agosto la seconda stagione di The L Word Generation Q, il revival della storica serie tv punto di riferimento della comunità LGBT. Il 30 agosto sempre su Sky Atlantic arriva la novità dell’estate HBO un dramedy satirico ambientato in un resort esclusivo dal titolo The White Lotus. Connie Britton, Alexandra Daddario, Murray Bartlett, Jake Lacy sono nel cast della serie che racconta come un soggiorno in un posto da sogno possa portare alla luce segreti e lati oscuri di ospiti e dipendenti.

Tra gli altri titoli del mese segnaliamo su Sky Investigation le terze stagioni di Coroner e Bulletproof, mentre spostandoci sul fronte dell’intrattenimento più generale, arriva su Sky Uno la terza stagione di Antonino Chef Academy.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now ad Agosto 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now e disponibili on demand

2 Lunedì – Jett. Professione ladra (stagione unica), 2 episodi a settimana – Sky Atlantic/NOW

Carla Gugino è una ladra che prova a cambiare vita ma viene costretta a tornare in azione da un pericolo boss criminale, la situazione precipiterà in fretta e Jett dovrà capire di chi fidarsi.

(stagione unica), 2 episodi a settimana – Sky Atlantic/NOW Carla Gugino è una ladra che prova a cambiare vita ma viene costretta a tornare in azione da un pericolo boss criminale, la situazione precipiterà in fretta e Jett dovrà capire di chi fidarsi. 14 Sabato – The L Word: Generation Q s.2, 1 episodio a settimana Sky Atlantic/NOW ore 22:15

A pochi giorni dagli USA (su Showtime) arriva la seconda stagione del revival della serie tv che ha raccontato la comunità LGBTQ+ di Los Angeles

s.2, 1 episodio a settimana Sky Atlantic/NOW ore 22:15 A pochi giorni dagli USA (su Showtime) arriva la seconda stagione del revival della serie tv che ha raccontato la comunità LGBTQ+ di Los Angeles 18 Mercoledì – Mirage s.1 ore 21:15 Sky Serie/NOW

Serie franco-canadese, con al centro Claire esperta di cyber security che arriva con marito e figlio ad Abu Dhabi e si ritroverà al centro di intrighi e atti di spionaggio.. Improvvisamente rispunta anche il suo primo marito, Gabriel, ritenuto morto nello tsunami del 2004.

s.1 ore 21:15 Sky Serie/NOW Serie franco-canadese, con al centro Claire esperta di cyber security che arriva con marito e figlio ad Abu Dhabi e si ritroverà al centro di intrighi e atti di spionaggio.. Improvvisamente rispunta anche il suo primo marito, Gabriel, ritenuto morto nello tsunami del 2004. 22 Domenica – Bulletproof s.3 ore 21:15 Sky Investigation/NOW

Solo 3 episodi per una missione in Sudafrica per i detective Ronnie Pike e Aaron Bishop. L’annunciata quarta stagione è stata cancellata dopo le accuse di molestie che hanno coinvolto Nowl Clark

s.3 ore 21:15 Sky Investigation/NOW Solo 3 episodi per una missione in Sudafrica per i detective Ronnie Pike e Aaron Bishop. L’annunciata quarta stagione è stata cancellata dopo le accuse di molestie che hanno coinvolto Nowl Clark 27 Venerdì – Coroner s.3 ore 21:15 Sky Investigation/NOW

Nuovi casi per Jenny Cooper e Donovan McAvoy e tra i problemi da affrontare ci sarà anche la pandemia da Covid-19.

s.3 ore 21:15 Sky Investigation/NOW Nuovi casi per Jenny Cooper e Donovan McAvoy e tra i problemi da affrontare ci sarà anche la pandemia da Covid-19. 28 Sabato – How To Make it In America s.1 (doppio episodio) ore 21:15 Sky Atlantic/Now

Già disponibile da aprile su Sky Box Sets e NOW in streaming, arriva il dramedy di HBO composto da 2 stagioni e 16 episodi e rilasciato tra il 2010 e il 2011 negli USA; al centro la storia di un gruppo di ventenni che cercano di farsi strada a New York

s.1 (doppio episodio) ore 21:15 Sky Atlantic/Now Già disponibile da aprile su Sky Box Sets e NOW in streaming, arriva il dramedy di HBO composto da 2 stagioni e 16 episodi e rilasciato tra il 2010 e il 2011 negli USA; al centro la storia di un gruppo di ventenni che cercano di farsi strada a New York 28 Sabato – Work in Progress s.1 (doppio episodio) ore 23:15 Sky Atlantic

Già disponibile su Sky Box Sets e NOW in streaming, arriva un dramedy con al centro la storia di Abby una “fat queer dyke” (lesbica queer e grassa), come si descrive, che cerca di superare una crisi personale tra depressione e disturbo ossessivo compulsivo.

s.1 (doppio episodio) ore 23:15 Sky Atlantic Già disponibile su Sky Box Sets e NOW in streaming, arriva un dramedy con al centro la storia di Abby una “fat queer dyke” (lesbica queer e grassa), come si descrive, che cerca di superare una crisi personale tra depressione e disturbo ossessivo compulsivo. 30 Lunedì – The White Lotus s.1 ore 21:15 Sky Atlantic /NOW

scritta e diretta da Mike White (Enlightened) è una satira dramedy sullo staff e i clienti di un resrot hawaiano dove emergono segreti e lati oscuri di ospiti e lavoratori.

Proseguono nel corso del mese

Camping, il sabato fino al 21 agosto su Sky Atlantic

il sabato fino al 21 agosto su Sky Atlantic In Treatment s.4 il martedì fino al 31 agosto su Sky Atlantic

s.4 il martedì fino al 31 agosto su Sky Atlantic Beecham House s.1, il mercoledì fino all’11 agosto su Sky Serie

s.1, il mercoledì fino all’11 agosto su Sky Serie Primo Soccorso s.1, il sabato fino al 7 agosto su Sky Serie

s.1, il sabato fino al 7 agosto su Sky Serie Avvocati di famiglia s.1, il martedì fino al 3 agosto su Sky Investigation

Le segnalazioni dall’intrattenimento del mese di Agosto dei canali Sky/NOW in streaming

Show, talent, documentari italiani e internazionali ecco alcune segnalazioni dall’intrattenimento Sky/NOW di Agosto