Sky e NOW le nuove serie tv di Luglio 2021: 10 serie in 10 giorni

Luglio è un mese di cambiamenti per Sky e NOW in streaming: chiude infatti FoxCrime e arrivano 4 nuovi canali di intrattenimento Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature con una conseguente rimodulazione della numerazione dei canali (qui i dettagli). L’arrivo di due nuovi canali seriali viene inaugurato con 10 giorni con 10 serie tv (11 con l’aggiunta di The Blacklist 8 che prosegue dal 3 luglio su Sky Investigation).

A inaugurare il canale Sky Serie è The Flight Attendant – L’assistente di volo con Kaley Cuoco un thriller dai risvolti dark comedy tratto dal romanzo di Chris Bohjalian e già rinnovato per una seconda stagione, risultato tra i più visti della piattaforma di streaming HBO Max. La settimana di novità prosegue il 2 luglio con Coroner su Sky Investigation una serie tv canadese già arrivata alla terza stagione e che ha per protagonista un medico legale.

Lasciando l’elenco dei titoli al calendario che trovate più avanti, segnaliamo il 5 luglio l’arrivo su Sky Atlantic della seconda stagione di City on a Hill intenso crime ambientato nella Boston corrotta degli anni ’90 con un mefistofelico Kevin Bacon. Il 7 luglio su Sky Serie si viaggia nel passato con I Luminari con la straordinaria Eva Green mentre dal 27 luglio si aprono le porte dello studio di Uzo Aduba protagonista della quarta stagione di In Treatment.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now a Luglio 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now e disponibili on demand

1 Giovedì: The Flight Attendant – L’assistente di volo s.1 (2 ep. a settimana) Sky Serie

Dark comedy/thriller in 8 episodi con Kaley Cuoco nei panni di un’assistente di volo che si sveglia accanto all’uomo sbagliato, nella stanza sbagliata di un albergo di Bangkok finendo al centro di un qualcosa più grande di lei.a

s.1 (2 ep. a settimana) Sky Serie Dark comedy/thriller in 8 episodi con Kaley Cuoco nei panni di un’assistente di volo che si sveglia accanto all’uomo sbagliato, nella stanza sbagliata di un albergo di Bangkok finendo al centro di un qualcosa più grande di lei.a 2 Venerdì: Coroner s.1 Sky Investigation (2 ep. a settimana)

Arrivata già alla terza stagione, la serie ha come protagonista Serinda Swan medico legale che a tre mesi dalla morte del marito prende servizio a Toronto insieme al figlio adolescente e si butta a capofitto sul lavoro

s.1 Sky Investigation (2 ep. a settimana) Arrivata già alla terza stagione, la serie ha come protagonista Serinda Swan medico legale che a tre mesi dalla morte del marito prende servizio a Toronto insieme al figlio adolescente e si butta a capofitto sul lavoro 3 Sabato: The Blacklist s.8 Sky Investigation (prosegue con gli ultimi episodi dopo la chiusura di FoxCrime)

I Hate Suzie s.1 Sky Atlantic (2 ep. a settimana)

Un telefono hackerato e foto compromettenti che rischiano di rovinare la vita di una donna diventata famosa quando era adolescente e ancora in cerca di un posto nel mondo.

s.8 Sky Investigation (prosegue con gli ultimi episodi dopo la chiusura di FoxCrime) s.1 Sky Atlantic (2 ep. a settimana) Un telefono hackerato e foto compromettenti che rischiano di rovinare la vita di una donna diventata famosa quando era adolescente e ancora in cerca di un posto nel mondo. 4 Domenica: Bulletproof s.1 Sky Investigation (2 ep. a settimana)

nuovo crime inglese (già con 2 stagioni pronte) con al centro due agenti della NCA (la National Crime Agency), tra loro amici fraterni.

s.1 Sky Investigation (2 ep. a settimana) nuovo crime inglese (già con 2 stagioni pronte) con al centro due agenti della NCA (la National Crime Agency), tra loro amici fraterni. 5 Lunedì: City on a Hill s.2 Sky Atlantic (2 ep. a settimana)

Torna la serie tv prodotta da Matt Damon e Ben Affleck con Kevin Bacon tra i protagonisti ambientata a Boston nel 1993 nei meandri delle forze dell’ordine corrotte e spietate mentre la città è preda di bande criminali

s.2 Sky Atlantic (2 ep. a settimana) Torna la serie tv prodotta da Matt Damon e Ben Affleck con Kevin Bacon tra i protagonisti ambientata a Boston nel 1993 nei meandri delle forze dell’ordine corrotte e spietate mentre la città è preda di bande criminali 6 martedì: Avvocati di Famiglia s.1 Sky Investigation (2 ep. a settimana)

Victor Garber è il protagonista di un legal drama canadese con al centro uno studio a conduzione familiare, quando la figlia rischia di perdere l’abilitazione a causa dell’alcol, il padre proverà ad aiutarla.

s.1 Sky Investigation (2 ep. a settimana) Victor Garber è il protagonista di un legal drama canadese con al centro uno studio a conduzione familiare, quando la figlia rischia di perdere l’abilitazione a causa dell’alcol, il padre proverà ad aiutarla. 7 mercoledì: I Luminari – Il destino nelle stelle s.1 Sky Serie (2 ep. a settimana)

Eva Green e Eve Hewson protagoniste di un period drama ambientato in Nuova Zelanda nel 1865, una giovane avventuriera parte dal Regno Unito in direzione Nuova Zelanda, durante il viaggio incontra un uomo affascinante e una volta sbarcata una chiromante le cambierà la vita

s.1 Sky Serie (2 ep. a settimana) Eva Green e Eve Hewson protagoniste di un period drama ambientato in Nuova Zelanda nel 1865, una giovane avventuriera parte dal Regno Unito in direzione Nuova Zelanda, durante il viaggio incontra un uomo affascinante e una volta sbarcata una chiromante le cambierà la vita 8 giovedì: Il giustiziere s.1 (2 ep. a settimana)

Eric Cantona interpreta un ex agente di polizia che cerca di risolvere quei casi che la polizia non riesce a dipanare.

s.1 (2 ep. a settimana) Eric Cantona interpreta un ex agente di polizia che cerca di risolvere quei casi che la polizia non riesce a dipanare. 9 venerdì: Temple s.1 Sky Atlantic (2 ep. a settimana)

il chirurgo Daniel Milton ha creato una clinica clandestina nei tunnel dimenticati della Temple station di Londra, ma perchè lo fa?

s.1 Sky Atlantic (2 ep. a settimana) il chirurgo Daniel Milton ha creato una clinica clandestina nei tunnel dimenticati della Temple station di Londra, ma perchè lo fa? 10 sabato: Primo Soccorso s.1 Sky Serie (2 ep. a settimana)

medical drama svedese ambientato in una cittadina meta turistica per sport invernali sempre piena di emergenze.

s.1 Sky Serie (2 ep. a settimana) medical drama svedese ambientato in una cittadina meta turistica per sport invernali sempre piena di emergenze. 27 martedì: In Treatment s.4 Sky Atlantic (4 ep. a settimana)

la serie tv che racconta diverse sedute di terapia, torna con una nuova psicologa, Brooke Taylor (Uzo Aduba) e un nuovo gruppo di pazienti

s.4 Sky Atlantic (4 ep. a settimana) la serie tv che racconta diverse sedute di terapia, torna con una nuova psicologa, Brooke Taylor (Uzo Aduba) e un nuovo gruppo di pazienti 28 sabato: Beecham House s.1 Sky Serie (2 ep. a settimana)

nell’India Coloniale del 1795 John Beecham (Tom Bateman) ex soldato britannico arriva con un figlio di razza mista, cercando di dar vita a un nuovo commercio ma incontrando non pochi problemi

s.1 Sky Serie (2 ep. a settimana) nell’India Coloniale del 1795 John Beecham (Tom Bateman) ex soldato britannico arriva con un figlio di razza mista, cercando di dar vita a un nuovo commercio ma incontrando non pochi problemi 31 sabato: Camping s.1 (e unica) Sky Atlantic (2 ep. a settimana)

una comedy adulta creata da Lena Dunham su un gruppo di amici che per festeggiare i 45 anni di uno di loro vanno in campeggio.

Proseguono nel corso del mese:

Cobra – Unità anticrisi termina il 2 luglio

termina il 2 luglio Legacies s.3 Premium Stories il martedì

s.3 Premium Stories il martedì Fear the Walking Dead s.6 su MTV il sabato

Le novità dell’Intrattenimento a Luglio