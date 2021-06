Il 1° luglio 2021 sarà una giornata di cambiamenti per Sky. Sappiamo già che quel giorno nell’offerta basic (ovvero quella disponibile a tutti gli abbonati) e su Now debutteranno quattro nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. Ma l’arrivo di queste novità comporta, inevitabilmente, una riorganizzazione della numerazione anche di altri canali, così come la chiusura di una rete.

Che fine fanno Fox e FoxCrime dal 1° luglio 2021?

1

Partiamo dal fare chiarezza sui canali Fox ad oggi presenti su Sky:. L’arrivo di Sky Serie al canale 112, oggi occupato da Fox, ha fatto temere molto su una sua possibile chiusura. In realtà,(oggi al 116), che quindi dal 1° luglio cesserà di esistere, a causa della scadenza del contratto di licenza.

E Fox? Nonostante le voci delle settimane scorse, il canale non chiuderà, ma si sposterà al 116 (la sua versione +1, invece, sarà al canale 117). Con FoxCrime si chiude un altro dei canali del gruppo Fox Networks Group, dopo lo spegnimento, l’anno scorso di FoxLife. E’ inevitabile pensare che The Walt Disney Company, proprietaria del gruppo Fox, stia rivolgendo il proprio sguardo ad un futuro in cui le proprie serie saranno sempre più disponibili per la piattaforma Disney+ e non per la tv tradizionale. Ma questa è un’altra storia.

Lo spostamento degli altri canali

Se l’arrivo di un nuovo canale può creare un effetto domino di questo tipo, figuriamoci l’arrivo di quattro nuovi canali. Se il debutto di Sky Investigation al canale 114 (ex FoxLife) non genera particolari scossoni, Sky Documentaries (che sarà sul canale 122 e 123 per la versione +1) genera invece altri spostamenti.

Premium Stories, che oggi occupa quella posizione, si sposta infatti al 126. Cambiano posizione anche Tv8 Hd (dal 121 al 125), Blaze (dal 124 al 127), Premium Action (dal 125 al 128), Comedy Central (dal 128 al 129; la versione +1 dal 130 al 131), Mtv (dal 130 al 131), Mtv Music (dal 131 al 132) e Gambero Rosso (dal 132 al 133). Questo per quanto riguarda i canali dell’area 100, dedicati all’intrattenimento.

Novità in arrivo, però, anche per l’area 400, quella dedicata al doc ed al lifestyle. Qui ritroviamo Sky Documentaries ai canali 402 e 403, oggi occupati da Discovery Channel +1 e National Geographic: questi due, dal 1° luglio, si sposteranno rispettivamente al 406 ed al 407. Discovery Channel, oggi al 401, sarà invece, al 405, prendendo il posto di Discovery Science che si sposta al 413. Il canale 404 sarà preso da Sky Nature, mentre National Geographic +1, che oggi lo occupa, andrà al 408.

Si spostano anche History Channel e la sua versione +1, al 411 e 412; Gambero Rosso Hd (dal 412 al 415), Focus (dal 414 al 416), Food Network Hd (dal 416 al 417), Hgtv Hd (dal 417 al 418) e Motor Trend Hd (dal 418 al 419). Infine, l’area accoglierà anche Crime+Investigation che, oltre ad essere sempre visibile sul canale 119, sarà visibile anche al canale 414.