Sky, finalmente arrivano i programmi gratuiti: come approfittare dell’incredibile offerta della piattaforma

Stanno per arrivare gli aggiornamenti che permettono la visione di moltissimi programmi gratuiti. Ecco chi potrà approfittare dell’incredibile offerta di questi mesi.

A partire da luglio 2026, i clienti Sky potranno godere di un’incredibile novità: l’accesso gratuito a Hayu, la piattaforma di streaming interamente dedicata ai reality show. Grazie a una nuova integrazione, Sky offre ai suoi abbonati una possibilità esclusiva di espandere il proprio intrattenimento, aggiungendo centinaia di nuovi programmi senza costi aggiuntivi. Ma come funziona questa offerta e come fare per approfittarne? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Cosa prevede l’ultima offerta Sky

Hayu è una piattaforma che ha conquistato un vasto pubblico grazie alla sua vasta libreria di reality show americani, che vanno in onda il giorno stesso della loro trasmissione negli Stati Uniti. Con oltre 150 episodi già disponibili e una vasta gamma di franchise, tra cui le famosissime serie come The Real Housewives e Below Deck, Hayu si distingue per il suo catalogo ricco di contenuti appassionanti e coinvolgenti, perfetti per chi ama il genere.

A partire dal mese di luglio 2026, l’accesso a Hayu sarà incluso gratuitamente nell’abbonamento Sky TV, permettendo agli utenti di godere di tutti i contenuti della piattaforma senza dover pagare un extra. Gli abbonati Sky Ultimate TV potranno guardare in streaming una vasta gamma di programmi in tempo reale, il che rappresenta un’opportunità unica per gli amanti del genere, che fino ad oggi avrebbero dovuto sottoscrivere un abbonamento separato a Hayu.

L’integrazione di Hayu su Sky TV fa parte di una strategia più ampia di Sky che mira a semplificare l’accesso ai servizi di streaming più popolari. Oltre a Hayu, infatti, Sky ha recentemente incluso Disney+, HBO Max, e Netflix nei suoi pacchetti, offrendo un abbonamento unico che include tutte queste piattaforme per una tariffa mensile vantaggiosa. Gli utenti Sky Ultimate possono ora godere di un vasto assortimento di contenuti da servizi che in precedenza richiedevano abbonamenti separati.

A breve, i clienti Sky Ultimate TV avranno accesso a HBO Max e Disney+, con una gamma di titoli di grande successo come Game of Thrones, The Last of Us, e le produzioni Disney più recenti. Questo pacchetto, che include anche Netflix con un piano base con pubblicità, rappresenta una delle migliori offerte per chi cerca un’unica soluzione per accedere ai più importanti servizi di streaming.

Come sfruttare al meglio l’offerta Hayu su Sky

Per approfittare dell’offerta Hayu, i clienti Sky non dovranno fare altro che accedere al loro abbonamento Sky TV. A partire da luglio, i contenuti di Hayu saranno integrati nel pacchetto senza costi aggiuntivi, quindi gli utenti potranno guardare i reality show preferiti direttamente dalla piattaforma Sky. È importante notare che coloro che sono già abbonati a Hayu tramite Sky Marketplace non dovranno fare nulla, poiché la fatturazione continuerà come da contratto.

Per chi non è ancora abbonato, l’offerta di Sky TV con l’accesso a tutte queste piattaforme costerà 22 sterline al mese fino ad aprile 2026, quando il prezzo salirà a 24 sterline al mese per i nuovi clienti. Questo rappresenta una vantaggiosa opportunità per gli appassionati di intrattenimento, che potranno fruire di una vasta gamma di contenuti senza dover sottoscrivere più abbonamenti separati.