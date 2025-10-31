Sky e Now, tutte le uscite di Novembre 2025

Thriller avvincenti, docu-film emozionanti e ritorni amatissimi: novembre su Sky e NOW offre storie da non perdere, con novità internazionali e produzioni italiane di grande successo

La stagione televisiva è entrata nel pieno della sua fase più produttiva e con l’arrivo di novembre si entra ufficialmente nel ciclo invernale, che ha tutte le caratteristiche per rispondere perfettamente alla voglia di cinema e intrattenimento da gustare al calduccio sul divano. Sky e Now su questo non si sono fatti mancare niente offrendo un calendario di novità che vuole accontentare davvero tutti: dagli amanti del thriller psicologico ai fan delle commedie italiane, senza dimenticare chi cerca storie vere, raccontate attraverso docu-film di grande impatto.

L’offerta di questo mese punta tutto sulla varietà e sulla qualità, con titoli che spaziano dalle produzioni internazionali ai format italiani più seguiti. Non mancano le sorprese e i ritorni attesissimi, come quello di Joe Bastianich e del cast di Call My Agent Italia, pronti a riportare sullo schermo il dietro le quinte del mondo dello spettacolo con una buona dose di ironia e sarcasmo. Ma accanto al glamour, trovano spazio anche storie più cupe e intense, che non mancheranno di tenere gli spettatori incollati fino all’ultimo episodio.

Thriller, serie cult e docu-film

Sky e NOW scelgono quindi di giocare su due fronti: intrattenere e far riflettere. E lo fanno con una programmazione che alterna ritmo, emozione e curiosità. Tra nuove uscite e grandi ritorni, ecco i titoli che renderanno speciale il mese di novembre 2025: A inaugurare il mese è All Her Fault, serie internazionale che promette di essere una delle rivelazioni dell’autunno. Tratta dal romanzo di Andrea Mara, racconta la discesa agli inferi di una madre che vive un incubo in pieno giorno: suo figlio scompare, e la verità è molto più complessa di quanto sembri. Un racconto denso di mistero, dove ogni dettaglio conta e i rapporti familiari diventano il fulcro di una trama dai toni quasi hitchcockiani.

Altro titolo da non perdere è Accused – Sotto processo, un legal drama che intreccia storie di giustizia e dilemmi morali. Ogni episodio racconta un nuovo caso giudiziario, ma il vero focus è sulle persone comuni che si ritrovano a dover rispondere di scelte difficili, tra etica e sopravvivenza. Tra i ritorni più attesi c’è Call My Agent Italia 3, che riprende le fila della storia con nuovi ospiti d’eccezione e il solito sguardo ironico sul mondo del cinema nostrano. Gli agenti più amati della TV tornano con battute pungenti, disastri sul set e un cast di volti celebri che interpreteranno versioni esagerate di sé stessi.

E per chi preferisce viaggiare attraverso i sapori, Foodish continua il suo percorso di scoperta gastronomica. Joe Bastianich, con il suo stile inconfondibile, torna a raccontare storie di cucina e cultura. Sul fronte documentaristico, novembre offre titoli di grande impatto. I Am Luke Perry e Vi presento Brad Pitt sono due ritratti intimi di icone hollywoodiane,che danno un quadro umano del personaggio famoso e irraggiungibile. Attraverso testimonianze, immagini inedite, questi film celebrano due protagonisti con storie e destini diversi ma entrambi acclamati e amatissimi dal pubblico.

Spazio anche alla cronaca con Concordia: io c’ero, un docu-film che ripercorre una delle tragedie più note della storia italiana recente. Tra ricostruzioni e testimonianze dirette, il racconto si concentra sulle persone e sulle emozioni, più che sulla cronaca nuda e cruda.