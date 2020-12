Sky gioca d’anticipo e manda in onda Una poltrona per due. Il film di John Landis è in programmazione da inizio dicembre nel canale a tema Sky Cinema Christmas, dove la pellicola viene riproposta ciclicamente. Uno smacco per Italia 1, che considera Una poltrona per due un appuntamento irrinunciabile della vigilia di Natale.

Il film viene trasmesso il 24 dicembre ininterrottamente dal 2008, con la sola eccezione del 2011, quando Mediaset anticipò l’evento di ventiquattro ore.

Lo sgambetto però non impedirà a Una poltrona per due di confermare il proprio successo, anche quest’anno. Anzi, in un periodo in cui saremo costretti a restare a casa, c’è la possibilità concreta che il 24 sera il pubblico davanti al televisore possa addirittura aumentare. E in larga parte sarà un pubblico che del film sa già tutto, che conosce alla perfezione le sorti di Luois Winthorpe e Billie Valentine e che è già ben informato sul rapporto sui raccolti delle arance.

Insomma, non è importante Una poltrona per due in sé, è importante ciò che rappresenta per gli italiani. “A Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa storia”, spiegò tempo fa la direttrice di Italia 1, Laura Casarotto. Ed è esattamente il concetto del punto fermo, dell’idea di istituzione, della consapevolezza di ritrovarsi come comunità, in un preciso orario, di fronte al medesimo evento. Da commentare, da giudicare, da coccolare.

Nell’era del distanziamento e del coprifuoco, Una poltrona per due unirà virtualmente una popolazione che fruirà del prodotto hic et nunc. Un rito collettivo che non accetta anticipi, né proroghe.

Nel 2017 Una poltrona per due fu visto da 2.282.000 spettatori, pari al 12,5% di share. L’anno successivo la percentuale salì al 13,1 (2.233.000 spettatori) per arrivare al 14.4 (2.402.000) nel 2019. Mai sotto la doppia cifra se non nel 2007, con Una poltrona per due che guarda caso apparve in tv l’ultima domenica di novembre.

Il collegamento al periodo natalizio, tuttavia, rimane una pratica tutta italiana dal momento che negli Usa il film uscì al cinema l’8 giugno 1983.