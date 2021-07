Nell’estate di Sky Cinema si guarda all’estate con le pellicole cult che hanno segnato un’epoca, così Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Collection Holidays. Più di 50 film sono pronti per essere riproposti nelle prossime due settimane, a partire da domani sabato 17 luglio e fino a venerdì 30. Classici che hanno dedicato i loro temi all’estate, ai viaggi, le commedie e le avventure più esilaranti in una collana disponibile in streaming su Now e on demand, sempre da domani.

Sky cinema collection Holidays: cosa andrà in onda?

Ecco alcuni dei titoli che Sky Cinema Collection Holidays proporrà dalla sua scelta: Odio l’estate con Aldo Giovanni e Giacomo per la regia di Massimo Venier, in cui tre famiglie di sconosciuti scoprono di aver affittato per errore la stessa casa di vacanze. Ritroveremo Jennifer Aniston nei panni della finta moglie del suo capo Adam Sandler durante una vacanza nelle assolate isole Hawaii in Mia moglie per finta. Ci si potrà appassionare alla storia di un giovane e timido 14enne in C’era una volta un’estate (con Steve Carell, Toni Collette e Sam Rockwell). Il ragazzo, in vacanza con sua madre e il compagno, costruisce un’amicizia con il proprietario di un parco acquatico e i suoi dipendenti.

Judi Dench, Maggie Smith e Tom Wilkinson sono invece i protagonisti di Marigold Hotel, pellicola che ci porta in India, dove un curioso intreccio di storie d’amore movimenterà una vacanza. In Cercasi fidanzato per vacanza, l’amore arriverà in maniera improvvisa. E ancora Benvenuto a bordo, una commedia in alto mare. Per le saghe immortali, il secondo atto di American Pie in cui le pazzie di un gruppo di amici per una rimpatriata estiva non possono non lasciar sfuggire una risata.

Sempre sul filo dei road movie: tra ironia e riflessione, in Sideways – In viaggio con Jack (film da Oscar di Alexander Payne con Paul Giamatti e Thomas Haden Church) due amici cercano di capire la propria vita durante un lungo viaggio in California. Diane Lane e Alec Baldwin invece sono i protagonisti di Parigi può attendere, film del 2016 diretto da Eleanor Coppola in cui Anne, sposata da anni con un produttore cinematografico, accetta un passaggio da Jacques, socio in affari del marito, per raggiungere Parigi, ma partendo da Cannes. Il viaggio rivoluzionerà le vite di entrambi.

Tra i film in programma anche un pilastro della commedia all’Italiana, il film del 1962 con la regia di Dino Risi Il sorpasso, con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.